Meloni vuole attaccare Macron | ma il video è da ridere | “Ci deve dire lui il diametro

(Di venerdì 3 maggio 2019) “Devo farmidaquanteessere ildelle zucchine che i nostri pescatori possono pescare nei mari italiani”. Si apre così unmessaggio di Giorgia, di Fratelli d’Italia, in teoria di “accusa” nei confronti dell’Europa e del presidente francese. Ma le sue parole non sono state comprese, soprattutto per quanto riguarda il riferimento alle “zucchine che possiamo pescare”. Non è chiaro sesi riferisse alle oloturie, i cosiddetti cetrioli di mare. Che, però, in Italia, non vengono pescati (in genere).L'articolo, ma ilè da: “Cilui ildelle zucchine che possiamo pescare” proviene da Il Fatto Quotidiano.

