Melania Trump annichilisce Ivanka Trump | guarda che look!

Donald Trump e Melania in viaggio in Europa a giugno - Sky TG24 - : Il presidente americano ha accettato l'invito della regina Elisabetta: visiterà il Regno Unito dal 3 al 5 e incontrerà la premier britannica May. Successivamente è atteso da Macron per il 75esimo ...

Scontro sulla copertina di Vogue tra Melania Trump e Anna Wintour : È Scontro fra la First Lady Melania Trump e la potentissima direttrice di Vogue, Anna Wintour. Una battaglia per la copertina del prestigioso magazine di moda, sulla quale Melania non è mai apparsa da quando il marito Donald Trump è stato eletto presidente, ma neanche durante la campagna. Un trend che si oppone a quello di colei che l'ha preceduta: Michelle Obama è stata infatti immortalata più volte nei suoi ...

Polemica Melania Trump-Anna Wintour : la risposta della First Lady : Scontro di botta e risposta tra titani, quello tra Melania Trump e Anna Wintour , che sta infiammando la cronaca rosa degli ultimi giorni. Al centro della querelle un'intervista della direttrice di Vogue che, nel parlare delle donne in politica da cui lasciarsi ispirare, ignora Melania Trump . La ...

Sarah Altobello : età - Instagram e vita privata. Chi è la sosia di Melania Trump : Sarah Altobello: età, Instagram e vita privata. Chi è la sosia di Melania Trump Chi è la sosia di Melania Trump Tra i possibili concorrenti de L’Isola dei famosi 2019 è stato fatto anche il nome di Sarah Altobello. Secondo il settimanale Spy, la showgirl, considerata da molti la sosia italiana di Melania Trump, potrebbe entrare nel cast del reality show. Ad oggi sulla pagina ufficiale della trasmissione non compare il suo nome ma non si ...

Maria Elena Boschi copia Melania Trump al varo dello yacht e poi va all’università : Maria Elena Boschi ha avuto un fine settimana ricco di impegni: sabato il varo dello yacht, domenica dà lezioni all’università europea. L’ex ministro ha dato il meglio di sé ad Ancona sfoggiando uno dei suoi look strabilianti che l’hanno resa tra le politiche italiane più affascinanti. La Boschi si è ispirata a Melania Trump, la first lady americana, per il varo della nave. Ha infatti indossato un cappotto tiffany, colore del ...

Melania Trump look angelico per la messa domenicale : John, foto Getty Images, Qualcuno, però, ha ritenuto strano vedere Donald Trump a messa, accolto dai fotografi, ritenendola una mossa politica. In realtà sono state due le motivazioni ufficiali per ...

Trump reagisce alle illazioni dei media sulla sosia della first lady Melania - : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha espresso indignazione per le voci circolate nei media nazionali secondo cui in una visita in Alabama si sarebbe fatto accompagnare da una sosia di sua ...

“Oddio - proprio di fronte al Presidente!” - Trump e Melania sfrecciano in auto ma il suv piomba sulla scena e finisce male : Donald Trump e la first lady, Melania, erano diretti in Alabama, dove a causa del maltempo avevano perso la vita diverse persone. Lungo l’autostrada 85, vicino a Opelika, alcuni passanti hanno ripreso il passaggio delle auto di scorta del presidente degli Stati Uniti. A un certo punto, però, dal lato opposto, è arrivato un uomo, distratto, a bordo di un suv. “Oddio, proprio di fronte al Presidente!”. L'articolo “Oddio, ...

Sarah Altobello : età - Instagram e vita privata. Chi è la sosia di Melania Trump : Sarah Altobello: età, Instagram e vita privata. Chi è la sosia di Melania Trump Chi è la sosia di Melania Trump Tra i possibili concorrenti de L’Isola dei famosi 2019 è stato fatto anche il nome di Sarah Altobello. Secondo il settimanale Spy, la showgirl, considerata da molti la sosia italiana di Melania Trump, potrebbe entrare nel cast del reality show. Ad oggi sulla pagina ufficiale della trasmissione non compare il suo nome ma non si ...