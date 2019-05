Meglio Messi o Ronaldo? La Pulce incanta ma non si è mai messo in gioco fuori dal Barça

ilgiornale

(Di venerdì 3 maggio 2019) Riccardo Signori Si riapre il dibattito su chi sia il più grande tra i due mister 600 gol in carriera Cristiano e la sfida Juve, l'argentino ha vinto solo in Spagna. Non come MaradonaLa fantastica punizione di Lionelcontro il Liverpool deve aver mandato in soffitta l'esaltazione provocata dalla mirabolante rovesciata di Cristianocontro la Juve. Cosa si può chiedere diad una partita di pallone?C'è di più, molto di più. Non riusciremo mai a liberarci dalla domanda che ci insegue ad ogni soffio di campione:lui o l'altro? Il calcio ha regalato Pelè e Maradona, senza contare per galli e galletti di ogni pollaio (vedi il nostro Mazzola o Rivera). La risposta alla prima domanda divide ancora, e forse non ci sarà mai una convergenza, benché Maradona sia megl'e Pelè dicevano i napoletani. E non solo loro. Oggi ci lasciamo avidamente ossessionare ...

