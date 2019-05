Mattino | Ultras della Curva A hanno incontrato Callejon per spiegare la loro posizione

ilnapolista

(Di venerdì 3 maggio 2019) Prove tecniche di riappacificazione.Lo scrive il. Alla fine dell’allenamento del Napoli, ieri, una trentina di tifosi dei gruppi organizzatiA, sotto il controlloDigos, ha voluto incontrare una delegazionesquadra e, soprattutto, perche gli ultrà noncondiviso il rifiutomaglia avvenuto a Frosinone. La notizia conferma l’indiscrezione arrivata al Napolista nei giorni scorsiGli ultràchiarito che il gesto proviene da un unico tifoso che non fa parte delgruppo,“che non li rappresenta e non rappresenta il cuore del tifo azzurro”.Secondo gli ultràA, anzi,e gli altri stanno chiudendo una stagione eccezionale e non vanno criticati.anche ricordato che nonmai indirizzato cori contro la squadra e contro l’allenatore.Il gruppetto non è entrato nel ...

