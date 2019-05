Matteo Salvini - i giudici calpestano il decreto sicurezza e lui li asfalta : "Sentenza vergognosa" : I giudici del Tribunale di Bologna hanno accolto il ricorso di due stranieri che si sono visti rifiutare la richiesta di iscrizione all'anagrafe comunale, così come prescritto dal decreto sicurezza voluto e convertito in legge dal Parlamento. Secondo i giudici bolognesi, quindi, il Comune di Bologna

Siri e non solo - Meloni ad Affari : "Ora Matteo molli i 5S"I consigli della leader di Fdi a Salvini - Berlusconi e Toti : ESCLUSIVA/ La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni spiega in un'intervista ad Affaritaliani.it la posizione della destra dopo il caso del "licenziamento" di Siri da parte del premier Conte Segui su Affaritaliani.it

Matteo Salvini sbugiarda la Caritas sui migranti : "Accogliete per i soldi? Se siete così generosi..." : "Se siete generosi accogliete con meno soldi. O accogliete per far quattrini?". La domanda di Matteo Salvini alla Caritas è brutale, ma serve per svelare una grande ipocrisia italiana: dietro l'accoglienza degli immigrati, spesso, si nasconde un business, un poco edificante affare di soldi. Leggi a

Matteo Salvini - la rabbia dei leghisti e il pressing : "Grillini mosche impazzite. Se lui gli dice Resta lì..." : "Mandare al diavolo quei pazzi giustizialisti". Nella Lega il pensiero dopo il siluramento di Armando Siri imposto dal premier Giuseppe Conte è uno solo: crisi di governo. Lo riportano vari retroscena e il pensiero tra gli uomini di Matteo Salvini è univoco: i grillini, considerati i veri ispiratori

Matteo Salvini - retroscena sulla crisi di governo : 'Non ora - ma...'. La voce : tutto già deciso - addio Conte : Tutti fermi, per ora. 'Non cadiamo nella provocazione. La crisi non si apre adesso su Siri'. Matteo Salvini , secondo un retroscena del Messaggero , placa le ire dei leghisti ma non nasconde il ...

Caso Siri - Matteo Salvini polemizza con Conte : “Non perdo tempo in polemiche - mi sfidi su tasse” : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, polemizza con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sul Caso Siri: "Non ho tempo per beghe e polemiche. Io lavoro, vedo che qualcuno ha tempo da perdere polemizzando su altro, non sono io". E rivolgendosi a Conte aggiunge: "Mi sfidi sulle tasse che interessano agli italiani non sulla fantasia, altre polemiche non mi interessano”.Continua a leggere

Matteo Salvini : "Tagliare le tasse è un'emergenza. Ogni giorno perso non torna" : Per Matteo Salvini in questo Paese c’è un’emergenza: bisogna tagliare le tasse il prima possibile. “Ogni giorno perso è un giorno che non torna più”, ha commentato il vicepremier nel corso di un comizio a Fidenza. A chi gli chiede notizie sul caso Siri risponde: “Conte sfida Salvini sul caso Siri? Sfidiamoci sulle tasse, su qualcosa che interessa gli italiani, non sulla fantasia”.

Matteo Salvini - retroscena sulla crisi di governo : "Non ora - ma...". La voce : tutto già deciso - addio Conte : Tutti fermi, per ora. "Non cadiamo nella provocazione. La crisi non si apre adesso su Siri". Matteo Salvini, secondo un retroscena del Messaggero, placa le ire dei leghisti ma non nasconde il problema. La decisione del premier Giuseppe Conte di togliere le deleghe al sottosegretario alle Infrastrutt

Matteo Salvini A FOLIGNO : FOLIGNO - MATTEO SALVINI a FOLIGNO. Domenica 5 maggio il leader della Lega e Ministro dell'Interno sarà all'Auditorium San Domenico alle ore 13.30 a sostegno della candidatura a sindaco di Stefano ...

Matteo Salvini e Orban - la vera ragione della cacciata di Siri. Bomba Lega : gioco sporco di Conte e grillini : Una accelerazione improvvisa. La scelta di Giuseppe Conte di uscire allo scoperto giovedì pomeriggio annunciando la revoca delle deleghe del sottosegretario Armando Siri viene letta dalla Lega come "non casuale". Al contrario, sarebbe stata "dettata dalla volontà di oscurare il più possibile la visi

Matteo Salvini e Giuseppe Conte - telefoni bollenti. Il clamoroso giro di chiamate prima di far fuori Siri : Nel pasticcio Siri a Palazzo Chigi "c'è una sola cosa che i leghisti considerano (vagamente) positiva", scrive il Corriere della Sera. Il fatto che il premier Giuseppe Conte, ormai grillino allo scoperto, abbia avuto almeno la decenza di avvertire, o quantomeno provare a farlo, Matteo Salvini. In ma

Matteo Salvini furioso con Conte : "E fortuna che è un avvocato". La frase che lo ha fatto impazzire : Non è solo la decisione di Giuseppe Conte di cacciare Armando Siri ad irritare Matteo Salvini. Sono anche i tempi e i modi. Avrebbe potuto concedere i 15 giorni per le dimissioni chiesti dal sottosegretario leghista, in attesa di parlare con i magistrati che stanno indagando su di lui per corruzione

Reddito di cittadinanza - l’affondo di Matteo Salvini al M5s : “Non fa ripartire l’Italia” : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, lancia una critica al Reddito di cittadinanza e, di conseguenza, ai suoi alleati di governo del Movimento 5 Stelle che hanno fortemente voluto questa misura: "Il Reddito di cittadinanza non fa ripartire l’Italia. Ridurre le tasse è l’unico modo per far ripartire il Paese".Continua a leggere