Martina Franca | il lavoro rende liberi | la frase dei lager per festeggiare il

(Di venerdì 3 maggio 2019) Emanuela Carucci Clamoroso errore del Comune che si scusaPrimo Maggio choc a, in provincia di Taranto. Il Comune ha rimosso in tutta fretta una decina di manifesti affissi sui muri della cittadina pugliese per celebrare la festa dei lavoratori.Motivo: lache l'amministrazione comunale aveva scelto in occasione della ricorrenza. "Il" sembrava un importante (e innocente) richiamo ai principi fondamentali della democrazia.Peccato, però, che la stessa, in tedesco (Arbeit macht frei) campeggiava sui cancelli di ferro all'ingresso dei campi di concentramento nazisti rappresentando non un valore, ma il principio dell'annientamento dei prigionieri.Il Comune disi è reso conto della gaffe solo dopo la "rivolta" sui social network da parte dei cittadini.Da segnalare il commento dello scrittore martinese ...

