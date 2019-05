Mariam Moustafa morì dopo un pestaggio | confessano le 6 bulle

huffingtonpost

(Di venerdì 3 maggio 2019) Un improvviso colpo di scena fa slittare il processo sulla morte di. Tutte le seiche avevano picchiato la 18enne di Ostia di origini egiziane hanno infatti ammesso davanti al giudice la loro colpevolezza: sono state loro, tutte insieme, ad aver assalito la ragazza la notte del 20 febbraio a Nottingham.è morta 22 giorni, il 14 marzo: era in coma, ille aveva procurato un’emorragia cerebrale di cui i medici non si sono subito accorti.Il padre di, Athem, raggiunto dal Corriere della Sera, racconta di non aver accolto positivamente la notizia:“Noi già sapevamo che erano colpevoli. Abbiamo i video che lo dimostrano. La loro è una tattica per ottenere uno sconto di pena. Questa è l’ennesima conferma dei gravi errori fatti, e finora coperti, da parte dell’ospedale, dei medici, ...

