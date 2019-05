Marcuzzi contro Ventura | Non si parla male dei colleghi

Simona Ventura contro Alessia Marcuzzi : "L'Isola è diventata uno scempio" : Simona Ventura ha sferrato un durissimo attacco frontale all'attuale produzione de 'L'Isola dei Famosi' e ha criticato duramente il modo di condurre di Alessia Marcuzzi che, secondo lei, nel reality ...

Simona Ventura contro Marcuzzi : "Condurre non significa leggere un gobbo" : L'ex conduttrice dell'Isola dei Famosi commenta l'ultima edizione della trasmissione, segnata dalle polemiche dello scandalo...

Eva Henger parole dure contro Alessia Marcuzzi : In un’intervista rilasciata al settimanale “Nuovo Tv”, Eva Henger dopo la polemica per il video di Fabrizio Corona a Riccardo Fogli, dice la sua e usa parole forti contro la Marcuzzi: “L’avevo detto io che Alessia Marcuzzi non è come sembra. È disposta a tutto per l’audience. Non ha guardato in faccia a nessuno pur di fare audience. E pensare che Fogli è un amico di famiglia: lo conosce benissimo visto che è stata fidanzata per tanti anni con ...

Eva Henger contro Alessia Marcuzzi è una donna fredda : Tra Eva Henger e Alessia Marcuzzi non c’è molto simpatia. In un’intervista rilasciata al settimanale “Nuovo Tv”, la Henger dopo la polemica per il video di Fabrizio Corona a Riccardo Fogli, dice: “L’avevo detto io che Alessia Marcuzzi non è come sembra. È disposta a tutto per l’audience. Non ha guardato in faccia a nessuno pur di fare audience. E pensare che Fogli è un amico di famiglia: lo conosce benissimo visto che è stata fidanzata per tanti ...

Eva Henger contro la Marcuzzi : 'Disposta a tutto per l'audience' : Eva Henger non dimentica e dopo mesi dalla sua partecipazione a L'Isola dei Famosi torna a parlare di Alessia Marcuzzi e del famosissimo 'Canna gate'. Secondo l'ex attrice per adulti la conduttrice avrebbe gestito malissimo lo scandalo scoppiato lo scorso febbraio, così ha definito il volto Mediaset una donna fredda, disposta a tutto per il successo. La Henger ha rilasciato un'intervista al settimanale Nuovo Tv dove dice: 'L’avevo detto io che ...

Isola dei Famosi - orrore contro Alessia Marcuzzi : "Brutta anoressica - fuori dai cog***". Chi è la bestia : Dopo la bufera mediatica scoppiata in seguito al caso Riccardo Fogli-Fabrizio Corona, non c’è pace per la conduttrice dell’Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi. Tornata dalla fuga a Londra con il marito Paolo, ha postato un video sul suo profilo Instagram in cui cammina per gli studi Mediaset di Colog

Eva Henger si scaglia contro Alessia Marcuzzi : “Aggredisce e urla” : Alessia Marcuzzi dopo il caso Riccardo Fogli all’Isola dei Famosi: l’attacco di Eva Henger Ha tuonato sulle pagine dell’ultimo numero di Nuovo Tv Eva Henger, scagliandosi contro Alessia Marcuzzi dopo il caso Riccardo Fogli a L’Isola dei Famosi. E’ una persona fredda, disposta a tutto per il successo […] quando è punta nel vivo aggredisce, urla e fa come le pare! ha infatti dichiarato, senza mezzi termini, Eva ...

All’Isola dei Famosi 2019 Alessia Marcuzzi si scusa con Riccardo Fogli ma adesso il pubblico insorge contro Bettarini : Dopo il silenzio social, Alessia Marcuzzi nel suo bell'abitino nero (che ha pubblicizzato sui social dopo la puntata) ha deciso di iniziare la nuova puntata dell'Isola dei Famosi 2019 facendo l'unica cosa possibile, scusandosi. La bella conduttrice si è scusata con il pubblico per "l'onda" che ha travolto lei e il programma ma anche con Riccardo Fogli che si è sciolto in un pianto liberatorio ma cercando di non mostrare le sue lacrime davanti ...

Isola dei Famosi 2019 - il web contro Alessia Marcuzzi per il caso Riccardo Fogli : 'Ritirati che è meglio' : Pioggia di critiche per l'Isola e fan avvelenati contro Alessia Marcuzzi e gli autori. Il video di , e il caso , l'abbandono da parte dei concorrenti e l'allontanamento degli autori: anche quest'anno ...

Isola - Lidia Vella insorge contro Alessia Marcuzzi : 'Va punita - lei mi massacrò in TV' : La conduttrice de L'Isola dei famosi, Alessia Marcuzzi, sembra essere nuovamente finita nel calderone delle polemiche per il suo operato al reality. A criticare in maniera molto pesante la conduzione della bionda de L'Isola, è stata un'altra bionda ed ex-concorrente del Grande Fratello, Lidia Vella. Lidia Vella ci va giù pesante su Alessia Marcuzzi “Quando io ho fatto l’edizione del Grande Fratello condotta da lei, per la lite con Federica ...

Isola dei Famosi 2019 : Barbara D'Urso contro Fabrizio Corona e Alessia Marcuzzi : La conduttrice critica il comportamento assunto dall’ex re dei paparazzi nei confronti di Riccardo Fogli.