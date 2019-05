Manduria | pensionato ucciso di botte | confermato il carcere per i due maggiorenni

Giorgia Meloni a Manduria per ricordare il pensionato ucciso dalla baby gang : 'Ora pugno di ferro' : ' Oggi sono stata a Manduria per portare un mazzo di fiori davanti casa di Antonio, 66enne seviziato e torturato da una baby gang e poi tragicamente morto. Fratelli d'Italia sta depositando in questi ...

Manduria - pensionato picchiato a morte. Si allarga l'indagine e spunta un altro caso sospetto : La morte di Antonio Cosimo Stano, il pensionato di 65 anni deceduto lo scorso 23 aprile all'ospedale Giannuzzi dopo quasi 20 giorni di agonia in seguito alle numerosi aggressioni subite da un gruppo di giovanissimi a Manduria, rischia di scoperchiare un vaso di Pandora, a patto che non sia l'omertà dei cittadini a vincere.Le responsabilità dei giovanissimi sono in fase di accertamento - 8 sono stati fermati con l'accusa di ...

Manduria - pensionato ucciso. Uno dei ragazzi fermati : «Mi hanno detto : andiamo a sfottere il pazzo» : Nuovi dettagli inquietanti emergono sulla morte di Antonio Stano, il 66enne di Manduria picchiato, rapinato e bullizzato da gruppi di giovani. Uno degli otto ragazzi sottoposti a fermo ieri dalla...

“Fu tortura” - otto fermati per la morte del pensionato di Manduria : Questo drammatico video amatoriale, diffuso dalla polizia, mostra la baby-gang di Manduria, in provincia di Taranto, accanirsi contro il 66enne Antonio Cosimo Stano, poi morto il 23 aprile 2019 in seguito alle gravi ferite causate dalle continue aggressioni. È solo uno degli episodi di violenza contro Stano per i quali la Squadra mobile di Taranto, su disposizione della Procura locale, ha arrestato 8 tra i presunti responsabili del pestaggio, 6 ...

Pensionato vittima della baby gang a Manduria - la Polizia posta il video sui social : pioggia di proteste : L'account ufficiale su Twitter pubblica due video girati dalla baby gang di Manduria con il telefonino. Molti utenti protestano chiedendo la rimozione delle immagini definite "terribili" dal procuratore

Manduria - pensionato picchiato a morte. Pm : “Video circolavano in tutto il paese - tutti sapevano” : "La quasi totalità della cittadina Manduriana era a conoscenza di quello che accadeva e aveva modo di visionare queste crudeltà che sistematicamente venivano poste in atto". Il particolare è emerso durante la conferenza stampa sui dettagli relativi agli otto arresti per le violenze in provincia di Taranto nei confronti del 66enne Antonio Stano.

Pensionato torturato a Manduria - la procuratrice del tribunale per i minori : “I video circolavano - in tanti sapevano” : “C’è stato un uso distorto del web per diffondere le loro nefandezze”. Pina Montanaro, capo della procura per i minorenni di Taranto, durante la conferenza stampa indetta per spiegare come si è arrivati ai fermi dei ragazzini responsabili delle torture contro Antonio Cosimo Stano, ha voluto sottolineare come quello che accadeva al Pensionato era noto a molti. La visione “dei video e l’ascolto dei file audio evidenzia come ...

