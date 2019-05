Maltempo Trentino | 550mila euro ai parchi Adamello-Brenta e Paneveggio-Pale di San Martino

meteoweb.eu

(Di venerdì 3 maggio 2019) Prosegue l’azione di sostegno al territorio dopo l’eccezionaleche lo ha colpito in autunno. Con due provvedimenti, che portano la firma del vice presidente e assessore all’ambiente, la Giunta provinciale di Trento ha deciso di assegnare 250.000al Parco naturalee 200.000al Parco naturaledi San: serviranno per la manutenzione delle aree, per investimenti strutturali e infrastrutturali per ridurre il rischio idraulico ed idrogeologico e per aumentare la resistenza delle strutture e delle infrastrutture colpite dagli eccezionali eventi meteorologici dello scorso mese di ottobre. Per l’anno in corso la Giunta provinciale aveva già assegnato, sempre per spese di investimento, 300.000al Parcoe 612.000al Parcodi San. Alcuni dati sull’evento del 29 ottobre 2018, denominato ...

