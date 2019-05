Maltempo al Nord | forte temporale con grandine su Milano

Meteo Protezione Civile domani : Maltempo anche forte al Nord : Nella giornata di domani, Venerdì 3 Maggio, si instaurerà una bassa pressione sull'area settentrionale della penisola, apportando maltempo al centro-Nord. Ecco il bollettino Meteo della Protezione...

Meteo - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : dal 2 Maggio Maltempo al Nord - in estensione al resto del Paese nel weekend del 4-5 : Si prospetta un inizio di Maggio di freddo e maltempo sull’Italia, dopo una Festa dei lavoratori che sarà caratterizzata da piogge e temporali al Centro-Sud. Il maltempo più intenso è atteso soprattutto nel weekend, quando interesserà quasi tutto il Paese. Domenica 5 Maggio, infatti, avremo un’intensa fiondata fredda proveniente dalla Penisola Scandinava, con forte maltempo e temperature in picchiata in tutt’Italia e neve anche a quote ...

Meteo - il maestrale spazza via la sabbia del Sahara : generale rinfrescata nel weekend - Maltempo al Centro/Nord : Meteo – Torna a soffiare il maestrale sull’Italia nel weekend e le correnti fresche Nord/occidentali spazzano via, dopo una settimana, la sabbia del Sahara che ha reso particolarmente suggestivo lo scenario dei giorni scorsi con tramonti africani dalle tonalità giallastre e rossastre non solo nel nostro Paese, ma anche su gran parte d’Europa. Le temperature sono in diminuzione dopo il caldo estivo dei giorni scorsi, culminato ...

Meteo - il Maltempo sferza il Nord Italia : grandinate di fine Aprile colpiscono dalla Liguria al Veneto [FOTO e VIDEO LIVE] : Forti grandinate in Nord Italia, in un fine Aprile all’insegna del maltempo e che sta attenuando la siccità che interessa il settentrione. In Liguria, nel Genovese una violenta grandinata ha interessato la Valpolcevera: 20 minuti senza sosta che hanno imbiancato i paesaggi. La grandine, insieme alla quale si è verificata una violenta precipitazione che ha riempito i torrenti marginali, giunge al termine di una giornata di pioggia ...

Maltempo in Nord Italia : “La grandine distrugge serre e raccolti” : Danni a serre e strutture, oltreché in campo, con colture orticole e florovivaistiche colpite da bombe d’ acqua e chicchi di grandine caduti ad intermittenza, ad intensità crescente, colpendo il Lecchese, Comasco e la zona di Erba-Cantù. E’ quanto emerge dal monitoraggio effettuato dalla Coldiretti, in seguito all’ondata di Maltempo che ha steso a terra le colture cerealicole e, in alcune zone, ha triturato il fieno destinato ...

Il Nord ancora “sfregiato” dal Maltempo : Dinamica simile per il decesso di Maria Grazia Milani, residente a Santa Margherita, e delle amiche travolte dal Letimbro a Savona: cercavano di guadare i corsi d’acqua

Meteo : oggi nubi e Maltempo al nord - forti temporali sui rilievi. Caldo in arrivo al sud! : Il vento di scirocco si sta pian piano placando sulle regioni del centro-sud dopo quasi 48 ore di raffiche impetuose che hanno causato non pochi danni specie su Sicilia e Puglia. La situazione ora...

Meteo : domani ancora Maltempo al nord - primo caldo al sud : Il vento di scirocco si sta pian piano placando sulle regioni del centro-sud dopo oltre 36 ore di raffiche impetuose che hanno causato non pochi danni specie su Sicilia e Puglia. La situazione ora...

Meteo Protezione Civile domani : Maltempo al nord - stabile al centro-sud : Nella giornata di domani avremo condizioni di instabilità diffusa al nord Italia, mentre al centro-sud il tempo sarà generalmente stabile e con temperature in aumento grazie all'arrivo di aria mite...

METEO ITALIA - Dopo PASQUETTA ancora Maltempo al NORD - piogge diffuse e NEVE sulle Alpi : Roma - METEO, TENDENZA Dopo PASQUETTA: la presenza di una profonda saccatura atlantica con annessa circolazione depressionaria al suolo sull'Ovest Europa, condizionerà il tempo subito Dopo la PASQUETTA sul nostro Paese, in particolare sulle regioni settentrionali della Penisola; instabilità atmosferica anche su buona parte delle regioni centrali (specie del versante tirrenico). Situazione che andrà invece gradualmente ...

Meteo Pasquetta - allerta Maltempo in tutta Italia : nubi e piogge da Nord a Sud : Il bel tempo e il sole di questi giorni, che hanno accompagnato l'Italia fino a Pasqua, verrà sostituito da nubi e piogge sparse in quasi tutto il Paese per la giornata di Pasquetta. Si attendono rovesci soprattutto al Sud e al Centro, con peggioramenti in serata che riguarderanno anche le regioni del Nord. Soprattutto nel pomeriggio il tempo peggiorerà quasi ovunque, a partire dal Centro e dal Sud dove sono attese piogge. In serata i ...

Meteo - temporali a Nord-Ovest - vento e burrasche al Sud : allerta Maltempo a Pasquetta : Nubi su piemonte ed Emilia Romagna con piogge in serata. Allarme per Sardegna, Sicilia e Calabria. Anche per il 25 aprile prevista instabilità nel Centro-Nord