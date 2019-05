Mai dormire indossando le lenti a contatto | le terribili conseguenze di questa cattiva

meteoweb.eu

(Di venerdì 3 maggio 2019) Un oculista ha condiviso orribili immagini nel tentativo di avvisare le persone sul cattivo utilizzo delle, in particolare sullaabitudine di non toglierle prima di andare a. Il Dott. Patrick Vollmer (Vita Eye Clinic, North Carolina) ha condiviso sui social le foto di una paziente che aveva sofferto di un’ulcera corneale infetta da batteri Pseudomonas dopo aver frequentemente dormito senza rimuovere le, come mostrano leimmagini contenute nella gallery a corredo dell’articolo. I batteri hanno letteralmente consumato la cornea della donna. L’infezione da Pseudomonas è molto pericolosa perché può portare alla cecità permanente.Condividendo le immagini sulla pagina Facebook della Vita Eye Clinic, Vollmer ha scritto: “Dormo sempre con lee non ho mai avuto un problema”. Come oculista, sentofrase ogni ...

