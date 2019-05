Ma siamo sicuri che il problema sia la società?

siamo sicuri che tutto ciò abbia a che fare con il famigerato troppo amore per la maglia? : La crisi esistenziale che affligge l’uomo moderno pare aver investito prepotentemente anche una parte (seppur sparuta ma rumorosa) del tifo napoletano che sembra disperatamente alla ricerca di attenzione e legittimazione. Conseguenza naturale della riluttanza al cambiamento, all’adattamento ad un calcio che non ha più posto per logiche da XX secolo. Contro tutto e tutti, contro il presidente, contro l’allenatore e contro i ...

Formula 1 - Vasseur spinge Giovinazzi : “ha talento - siamo sicuri che sboccerà. Raikkonen? Grande lavoro” : Il team principal dell’Alfa Romeo Racing ha fatto il punto della situazione dopo tre Gran Premi, soffermandosi su entrambi i propri piloti La stagione è iniziata in maniera positiva per l’Alfa Romeo Racing, riuscita ad ottenere un buon bottino di punti in queste prime tre gare del Mondiale 2019 di Formula 1. Se Raikkonen ha raggiunto sempre la top ten, Giovinazzi è al momento fermo al palo, una situazione che comunque non ...

Formula 1 - Vasseur conferma la fiducia a Giovinazzi : “siamo sicuri che migliorerà - poi con Kimi come compagno…” : Il team principal dell’Alfa Romeo ha sottolineato come la scuderia abbia piena fiducia in Giovinazzi, nonostante non abbia ancora conquistato punti in classifica Zero punti in classifica, ma la fiducia del team resta intatta. Antonio Giovinazzi non ha certamente brillato nelle prime tre gare del Mondiale 2019, pur mostrando a volte sprazzi del proprio talento. Photo4/LaPresse Il team principal Vasseur continua a credere in lui, ...

Pil cinese oltre le attese : siamo sicuri che sia bene fidarsi? : Ad ogni modo, al di là delle retrospettive, è chiaro come i dati di questo mese siano sufficienti per poter ridurre i timori sul potenziale impatto della Cina sull'economia mondiale , sebbene l'...

Parigi - pauroso incendio a Notre-Dame : distrutta la cattedrale. Il viceministro : «Non siamo sicuri di salvarla» : Notre-Dame a fuoco: lo spaventoso incendio che ha colpito la cattedrale di Parigi si sta espandendo sempre di più e ha causato anche il crollo della guglia che per oltre un'ora era rimasta...

Parigi - brucia Notre-Dame : diretta. Crollati tetto e guglia. «Non siamo sicuri di salvarla» : È finita in un'enorme nuvola nera. Notre-Dame, cattedrale di Parigi, capolavoro gotico e patrimonio dell'umanità, non c'è più. La sua guglia, uno dei simboli...

Parigi - pauroso incendio a Notre Dame : distrutta la cattedrale. Il viceministro : «Non siamo sicuri di salvarla» : Notre-Dame a fuoco: lo spaventoso incendio che ha colpito la cattedrale di Parigi si sta espandendo sempre di più e ha causato anche il crollo della guglia che per oltre un'ora era rimasta...

Parigi - brucia Notre-Dame : diretta. Crollati tetto e guglia. «Non siamo sicuri di salvarla» : È finita in un'enorme nuvola nera. Notre-Dame, cattedrale di Parigi, capolavoro gotico e patrimonio dell'umanità, non c'è più. La sua guglia, uno dei simboli...

Castrazione chimica - siamo davvero sicuri che serva allo scopo? : Se davvero servisse intentare una battaglia contro il testosterone ci si potrebbe veramente pensare, ma pare proprio non sia così. La Castrazione chimica di tanto in tanto torna alla ribalta, come in questi giorni in cui le uniche parole utili al dibattito sono state quelle del professor Silvio Garattini, in collegamento dalla trasmissione Agorà: “Non esistono dati consistenti” sull’efficacia della Castrazione chimica per “bloccare ciò che ...

siamo sicuri che le nuove generazioni saranno progressiste? : Una scuola nella provincia cinese dell’Hebei (foto: AFP/Getty Images) In Italia e nel resto d’Europa, nazionalisti e i populisti sono preoccupati dai cambiamenti demografici. Leader politici come Trump, Le Pen o Salvini hanno passato gli ultimi anni lamentando – con narrative piuttosto simili – il rischio di “sostituzione etnica”, con un chiaro riferimento alla pulizia etnica di balcanica memoria. Un classico sul tema è lo ...

siamo sicuri che «Live – Non è la D’Urso» non sia «Pomeriggio Cinque»? : Barbara D'Urso Barbara D'Urso Barbara D'Urso Barbara D'Urso Barbara D'Urso Barbara D'Urso Barbara D’Urso è emozionata. Anzi, «terrorizzata». «È la prima puntata di un debutto che mi emoziona tantissimo. Sono spaventata, ma ho tantissima voglia di entrare nelle vostre case», spiega la conduttrice mentre I Love It rimbomba nelle casse e una luce fortissima incornicia il suo viso, talmente iridescente da alternarne i lineamenti. Siamo alla ...

Inter - ESCLUSIVO Lapo De Carlo - RMC Sport - : "Grande concentrazione con l'Eintracht. siamo sicuri che Spalletti sia contento di recuperare Icardi?" : Abbiamo colto l'occasione per Interpellare Lapo De Carlo , giornalista e conduttore di 'RMC Sport' che ai nostri microfoni in ESCLUSIVA ha commentato così la situazione attuale nerazzurra : Lapo De ...