M Di Maio | Salvini ritratti sue parole inerenti a responsabili Caritas

Luigi Di Maio - retroscena : altro che "pace con Salvini". "I cittadini devono capire che..." - sputa sulla Lega : "Superato il caso Siri vediamoci, parliamoci e lavoriamo il più possibile nell'interesse degli italiani". Luigi Di Maio a Otto e mezzo non vuole cantare vittoria per il siluramento dell'uomo di Matteo Salvini, ma lontano dalle telecamere non manca di sottolineare nelle ore caldissime dell'accelerazi

Caso Siri - Salvini 'Conte mi sfidi sulle tasse - non sulla fantasia'. Di Maio 'Vicenda chiusa - M5S ha maggioranza in cdm' : ... Alfonso Bonafede : 'Il Caso Siri non scuote il governo, perché il governo deve essere concentrato su quello che interessa ai cittadini, sulla possibilità di rilanciare l'economia e dare lavoro a ...

Caso Siri - Matteo Salvini infuriato con Conte e Di Maio : “Vogliono una crisi di governo” : Matteo Salvini non la prende bene e sbotta contro Conte e i 5 Stelle di Di Maio Dietro la calma apparente seguita all’annuncio del presidente del Consiglio che ha messo alla porta il sottosegretario della Lega, c’è una tensione altissima che mette a rischio la tenuta del governo. Salvini non l’ha presa bene. Un colpo … Continue reading Caso Siri, Matteo Salvini infuriato con Conte e Di Maio: “Vogliono una crisi di ...

Luigi Di Maio e i 5 Stelle - il retroscena : vogliono la crisi. 'Magari Salvini lo facesse - così...'. La follia : Sono gli stessi grillini ad ammettere, lontano da microfoni, come la partita sulle dimissioni di Armando Siri e la scelta del premier Giuseppe Conte di cacciarlo di fatto sia stata tutta politica e con un unico obiettivo: portare Matteo Salvini a chiedere la crisi di governo. Altro che 'ideali' e 'giustizia', insomma. In ballo c'è la campagna elettorale per le elezioni europee. Nel ...

Luigi Di Maio e i 5 Stelle - il retroscena : vogliono la crisi. "Magari Salvini lo facesse - così...". La follia : Sono gli stessi grillini ad ammettere, lontano da microfoni, come la partita sulle dimissioni di Armando Siri e la scelta del premier Giuseppe Conte di cacciarlo di fatto sia stata tutta politica e con un unico obiettivo: portare Matteo Salvini a chiedere la crisi di governo. Altro che "ideali" e "g

Luigi Di Maio e Conte - 'tutto orchestrato di concerto'. Retroscena sul premier : Siri - vendetta su Salvini : La partita sulle dimissioni di Armando Siri non è solo tra Matteo Salvini , che ha difeso il sottosegretario leghista, e Luigi Di Maio , primo sponsor del suo allontanamento, ma pure quella tra ...

Luigi Di Maio e Conte - "tutto orchestrato di concerto". Retroscena sul premier : Siri - vendetta su Salvini : La partita sulle dimissioni di Armando Siri non è solo tra Matteo Salvini, che ha difeso il sottosegretario leghista, e Luigi Di Maio, primo sponsor del suo allontanamento, ma pure quella tra Salvini e il premier Giuseppe Conte. Secondo un Retroscena di Francesco Verderami sul Corriere della Sera, C

Di Maio sfida Salvini sulle Province : Tra Lega e 5 stelle resta alta la tensione sul tema delle Province. Dopo le polemiche dei giorni scorsi oggi è stato Luigi Di Maio a ribadire la linea di netta contrarietà del Movimento. "Sono uno spreco, ed è inutile ammalarsi di amarcord pensando di farle tornare", ha affermato il vice premier che ha poi lanciato un avviso alla Lega. "Chi vuole ricostituirle, si può trovare un altro alleato. Per M5s le Province si ...

Sondaggi Ghisleri e Piepoli per Porta a porta : 'Con chi devono allearsi Salvini e Di Maio'. Terremoto politico : La Lega di Matteo Salvini dovrebbe continuare la collaborazione di governo con il Movimento 5 Stelle oppure tornare alla vecchia alleanza con Forza Italia ? Sondaggio 'pesante' a porta a porta , il ...

Sondaggi Ghisleri e Piepoli per Porta a porta : "Con chi devono allearsi Salvini e Di Maio". Terremoto politico : La Lega di Matteo Salvini dovrebbe continuare la collaborazione di governo con il Movimento 5 Stelle oppure tornare alla vecchia alleanza con Forza Italia? Sondaggio "pesante" a porta a porta, il talk politico di Raiuno condotto da Bruno Vespa. Alla domanda posta da Euromedia Research di Alessandra

Conte sblocca il caso Siri e chiede una tregua a Salvini e Di Maio : Dopo settimane in cui i due partiti di governo si sono divisi sul caso del sottosegretario Armando Siri, indagato per una presunta corruzione, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte - da massimo responsabile dell'organo di governo, che ha sempre ben presente la sua cultura giuridica - ha sempre mediato. Stasera però ha tirato le fila: chiederà al prossimo Consiglio dei ministri la revoca dell'incarico ricoperto dall'esponente leghista. ...

Chieste le dimissioni di Siri da Giuseppe Conte - Di Maio : “Contento - spero che per Salvini sia superato il caso” : Sembra esserci una svolta nella questione Siri, il premier Conte ha deciso, Luigi Di Maio Contento Dopo la decisione del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che vuole le dimissioni del sottosegretario leghista Armando Siri, indagato per corruzione, interviene anche il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio: “Non esulto, non è una vittoria, sono Contento perché … Continue reading Chieste le dimissioni di Siri da Giuseppe Conte, ...

Conte : "Dimissioni Siri opportune" | Di Maio : "Non esulto" Salvini : "il Premier spieghi" : Le dimissioni di Armando Siri sono opportune. Il Premier Giuseppe Conte gela Matteo Salvini chiedendo la testa del sottosegretario leghista alle Infrastrutture indagato per corruzione. Nessun tentennamento. Il Premier aveva precisato che avrebbe deciso in autonomia in questi giorni. Siri: 'Sono pulito, se vogliono devono cacciarmi'. Oggi Conte decide? Il diretto interessato ...

Conte chiede dimissioni Siri - Luigi Di Maio : “Non esulto e Salvini non aprirà crisi di governo” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, commenta la decisione di Giuseppe Conte di pretendere le dimissioni di Armando Siri, sottosegretario leghista indagato per corruzione: "Non esulto, non è una vittoria". Di Maio, comunque, si dice certo che Salvini non aprirà una crisi di governo e rivolge un appello al suo alleato per continuare a lavorare insieme.Continua a leggere