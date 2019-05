ilnapolista

(Di venerdì 3 maggio 2019) In Germania con il tifo non si scherza. Forse per questo è il paese con la più alta percentuale di riempimento dei posti allo stadio. Forse è per questo che è dalla Germania che partono sempre le reazioni più dure quando si cerca di cambiare il calcio. Non a caso è in Germania che si sta combattendo una battaglia contro la partita del lunedì in Bundesliga ed è in Germania che, durante Eintracht Francoforte-Chelsea, inon hanno gradito l’imposizione dell’Uefa di avere tutti posti dello stadio a sedere. Le restrizioni della federcalcio europea non permettono aidi assistere alla partita in piedi obbligando il Francoforte a installaretemporanei. Ma questi sono stati rapidamente svitati e collocati a bordo campo con buona pace degli ispettori Uefa.Quella dei posti in piedi allo stadio, tradizione del calcio britannico, è un tema che sta ritornando. ...

napolista : L’Uefa impone i seggiolini, i tifosi dell’#Eintracht li svitano - SSCNapoliNews : L’Uefa impone i seggiolini, i tifosi dell’Eintracht li svitano - frances71374233 : Se l'uefa impone limiti di spesa che ci fa conte con 4 sfigati?? -