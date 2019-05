Liverpool | Klopp | “Stiamo bene Barcellona? Pensiamo solo al Newcastle”

calcioweb.eu

(Di venerdì 3 maggio 2019) Le parole di Jurgen, tecnico delnella conferenza stampa di presentazione del match contro il Newcastle, che potrebbe decidere la lotta per il titolo della Premier con il Manchester City impegnato in casa contro il Leicester.ha parlato della condizione della sua squadra: “Stiamo alla grande. Quando sei in corsa e vedi che puoi vincere, non c’è stanchezza, anzi, hai una spinta in più. Siamo ambiziosi, sappiamo anche però che non dipende al 100% da noi. L’unica cosa che possiamo fare è battere il Newcastle e questo di per sé è incredibilmente difficile. E’ questo il nostro problema, non quello che farà il City lunedì col Leicester”. Senza Keita fino a fine stagione,assicura che non ci saranno scorie post-Barça: “Non abbiamo tantissima esperienza in Europa ma non penseremo troppo all’ultima partita, a quello che ...

