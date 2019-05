LIVE Italia-Canada hockey prato | Final Series 2019 in DIRETTA | gli azzurri si giocano

oasport

(Di venerdì 3 maggio 2019) Buongiorno e benvenuti alladi, semie delledisuper quanto riguarda il girone di Kuala Lumpur (Malesia). Appuntamento con la storia per quanto riguarda la Nazionalena: gli, mai protagonisti allo internazionale negli ultimi anni, hanno dato spettacolo nei primi tre match in terra malese vincendo contro Cina, Brasile e proprio con la Malesia padrona di casa, tutte e tre compagini avanti nel ranking rispetto alla banda di Da Gai. Ora lo scontro con i nordamericani, addirittura numero 10 in classifica (glisono oltre venti posizioni indietro): l’appuntamento odierno non vale solo per agguantare l’ultimo atto del torneo, ma anche per conquistare un pass per volare agli spareggi in chiave Olimpiadi di Tokyo 2020. Sarà davvero difficile ma Nunez e compagni vogliono continuare a sognare. Da ...

