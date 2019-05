L' ira di Siri anche con la Lega ' Ho inventato la Flat tax Scaricato' '

Conte chiede dimissioni Siri - Luigi Di Maio : “Non esulto e Salvini non aprirà crisi di governo” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, commenta la decisione di Giuseppe Conte di pretendere le dimissioni di Armando Siri, sottosegretario leghista indagato per corruzione: "Non esulto, non è una vittoria". Di Maio, comunque, si dice certo che Salvini non aprirà una crisi di governo e rivolge un appello al suo alleato per continuare a lavorare insieme.Continua a leggere

Siri - Di Maio : Salvini non aprirà crisi - è persona di buon senso : Roma, 2 mag., askanews, - "Conosco Matteo Salvini e la Lega da 11 mesi, sono persone di buon senso e intelligenti", non credo "aprirebbero una crisi di governo su un sottosegretario indagato per ...

Incontro Siri-Conte - il premier : “Non mi lascio tirare la giacca - presto decisione sul caso” : Giuseppe Conte ha incontrato Armando Siri. Tuttavia non si esporrà a riguardo finchè non verrà presa una decisione sul futuro politico del sottosegretario leghista indagato. Intanto, per questa sera è previsto un vertice a Tunisi in cui si potrebbe arrivare ad una risoluzione del caso che ha diviso profondamente il governo nelle ultime settimane.Continua a leggere

Siri - Conte : "Governo deciderà - non mi lascio tirare per la giacca" : Questa l'opinione del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in una intervista sul Fatto quotidiano in merito alla posizione del sottosegretario.

Siri : Conte chiede pazienza - "la mia giacca non si lascia tirare più di tanto" : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha invitato alla pazienza sul caso del sottosegretario Armando Siri. "Mi chiedete quotidianamente di Siri, ho annunciato con trasparenza i principi del mio percorso", ha spiegato il premier nel corso della conferenza stampa congiunta con il collega tunisino Youssef Chahed a Tunisi. "Vi chiedo di pazientare fino al termine, si assumerà una decisione e ...

M5s e Lega tirano la fune su Siri : 'Si deve dimettere'. 'Resti al suo posto'. Depositata al Riesame la frase sui 30mila euro : Non si attenua lo scontro tra gli alleati di Maio e Salvini con quest'ultimo che alza barricate in difesa del suo sottosegretario, 'Conte può incontrare chi vuole, Siri resta', e del fuoco amico di ...

Caso Siri - lunedì la resa dei conti. Conte incontra il sottosegretario - mira a una sospensione concordata : Il premier, in visita in Cina, è pronto a chiudere la vicenda del senatore della Lega, indagato per corruzione: 'Sarò razionale, se riterrò che debba lasciare non ci sono alternative, non mi faccio ...

Armando Siri - dietro le accuse spunta lo zampino degli uomini di Luigi Di Maio. L'ira di Matteo Salvini : Se gratti un po' la patina di atarassia con cui si è coperto ieri Matteo Salvini («Non rispondo sulle polemiche, oggi sono in modalità zen»), scopri che lui e i suoi, assai più che con i magistrati, è con i Cinque Stelle che ce l'hanno. I più pacati dicono che «se avevano dubbi su Siri, avrebbero do

Siri indagato per corruzione - “depositata informativa della Dia con l’intercettazione che tira in ballo il sottosegretario” : Secondo l’avvocato di Paolo Arata non è stata depositata, a sentire Ansa e Repubblica è vero il contrario: l’oggetto delle due versioni è l’ormai nota intercettazione ambientale tra Paolo e Francesco Arata, il cui contenuto è stato pubblicato da Corriere della Sera e Repubblica. Nel dialogo captato grazie a un trojan nel cellulare di Arata padre, quest’ultimo – a sentire l’accusa – ha parlato del prezzo ...

Caso Siri - Giorgetti : Conte gli chiederà di dimettersi? È avvocato - vedrà le carte e capirà : Continuano le polemiche tra gli esponenti del governo intorno al Caso Siri. Mentre Giorgetti difende la legittimità della presenza del figlio di Paolo Arata nel sui staff, Salvini afferma di aver incontrato l'imprenditore solo una volta. Centinaio sottolinea invece che se Conte prendesse una decisione su Armando Siri senza consultare il Carroccio, verrebbe meno la fiducia del partito nella sua presidenza. "Fino a tre settimane fa qualcuno ...

Caso Siri - Giorgetti 'Conte vedrà le carte e capirà'. A Maroni dice 'Non sono io il problema' : Politica Inchiesta Siri, l'intercettazione c'è: l'audio sui 30mila euro che incastra il sottosegretario di CARLO BONINI E MARIA ELENA VINCENZI Il sottosegretario leghista se la prende poi con Roberto ...

Qalb Lozeh. La chiesa che ha ispirato Notre Dame è in Siria : Lo stesso Unesco, sostiene che luoghi come Qalb Lozeh illustrino bene 'la transizione dall'antico mondo pagano dell'impero romano al cristianesimo bizantino'. Darke aggiunge che Qalb Lozeh fu ...

Siri - ira Salvini : «Si sciacqui la bocca chi accosta la Lega alla mafia» : Siri, ultimatum M5s: la Lega lo allontani. «Se la Lega non c'entra niente con queste accuse che vengono mosse a Siri, e che, al di là dei rilievi penali, hanno dei problemi...

Perché il M5s pretende le dimissioni di Siri ma non può "tirare la corda" fino alla crisi : Di Maio: "Siri si deve dimettere". No di Salvini. Nessuna crisi in vista, "solo" un gioco tutto interno alla maggioranza in...