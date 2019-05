Lionel Messi | la pulce argentina ha raggiunto l’ennesimo record

Lionel Messi - Paolo Bargiggia massacra Mario Balotelli : 'Tu un giocatore? Ti dico io come fai i soldi' : Il giornalista Mediaset Paolo Bargiggia ha risposto duramente a Mario Balotelli, che sui social aveva commentato il gol numero 600 di Lionel Messi con il Barcellona. Dopo quella rete spettacolare, ...

Lionel Messi lanciato verso il Pallone d’Oro 2019? La Pulce punta al sesto sigillo e al sorpasso su Cristiano Ronaldo : Siamo soltanto al 2 maggio ma il Pallone d’Oro 2019 sembra già essere assegnato con largo anticipo. Lionel Messi sembra essere lanciato verso la conquista del prestigioso riconoscimento riservato al miglior calciatore della stagione, l’argentino ha già alzato al cielo il premio per cinque volte e ora punta al sesto sigillo per operare il sorpasso su Cristiano Ronaldo (CR7 è a quota 5, ha vinto nel 2018). Al momento nessuno sembra ...

Barcellona-Liverpool - la stampa europea celebra Lionel Messi : “è il papà del calcio” [GALLERY] : La doppietta rifilata al Liverpool ha messo Lionel Messi al centro dell’attenzione mediatica europea, facendolo finire su tutte le prime pagine dei quotidiani sportivi Tutta l’Europa ai piedi di Lionel Messi, capace di disintegrare il Liverpool con due prodezze utili per tagliare il traguardo dei seicento gol con la maglia del Barcellona. Un tocco a porta vuota dopo un perfetto controllo di petto e una punizione supersonica, ...

Il Barcellona è campione di Spagna! Decisivo? Sempre lui - Lionel Messi… : 1/49 AFP/LaPresse ...

VIDEO Barcellona-Manchester United 3-0 - Highlights - gol e sintesi Champions League. Decisivo Lionel Messi : Il Barcellona domina nella sfida contro il Manchester United e si impone per 3-0 nel ritorno dei quarti della Champions League di calcio, dopo aver vinto per 1-o all’andata in Inghilterra. Chiude ogni discorso relativo al passaggio del turno Messi con una doppietta tra il 16′ ed il 20′ del primo tempo. Nella ripresa rete di Coutinho al 61′ per il definitivo 3-0. Highlights Barcellona-Manchester United 3-0 IL PRIMO GOL DI ...

Lionel Messi - arrestato suo padre Jorge in Argentina : ha investito un motociclista : Il padre di Messi è riuscito a dare altri grattacapi al campione argentino. Jorge Messi è stato arrestato a Rosario dopo aver investito un motociclista. Messi senior è stato trattenuto per alcune ore dalla polizia, prima di tornare in libertà senza accuse a suo carico. Lo stesso motociclista non avr

Calcio - Lionel Messi si infortuna durante Argentina-Venezuela : problema agli adduttori per la Pulce : Lionel Messi si è infortunato durante l’amichevole tra la sua Argentina e il Venezuela che si è disputata al Wanda Metropolitano di Madrid (vittoria per 3-1). La Pulce ha accusato un fastidio agli adduttori come ha comunicato la FederCalcio Albiceleste e dunque salterà il match col Marocco in programma la prossima settimana. L’attaccante ritornava in Nazionale a otto mesi di distanza dalla debacle dei Mondiali ma il campo non gli ha ...