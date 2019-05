L’insegnante è il lavoro più difficile da sostituire con un robot

wired

(Di venerdì 3 maggio 2019) Tra le preoccupazioni legate all’industria 4.0 ci sono i rischi connessi agli abusi dell’impiego dell’intelligenza artificiale e un più generico timore che il futuro delsia sempre più meccanizzato e automatizzato. In un recente studio presentato dal fondo d’investimenti americano Bridgewaters Associates, fondato da Ray Dalio, si evidenzia come negli ultimi 20 anni i margini di profitto di molte industrie statunitensi siano cresciuti soprattutto a scapito della forzaumana.Ma la spinta all’automazione non si muove alla stessa velocità in tutte le industrie. Come mostra una ricerca della società McKinsey & Company e dedicata proprio ai futuri scenari possibili dell’automazione produttiva in diversi settori, alcune tipologie disono più suscettibili di altre di essere interamente meccanizzate.Nel complesso, le occupazioni ...

