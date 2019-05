optimaitalia

(Di venerdì 3 maggio 2019)pubblica il, Ildei tu, cheil rilascio dell'album Soyuz 10.Il cantautore italiano torna in radio con un branoche vede la produzione artistica di Luca Chiaravalli. Il video ufficiale - disponibile da oggi su YouTube - racconta il brano con la regia di Fabio Luongo.Ilsei tu potrebbe essere definito un innoche parla di insicurezza e ansie che ci attanagliano ogni giorno. Ilsei tu è un invito ad evitare di aspettare l'approvazione degli altri, ricordando a se stessi che i primi spettatori delle nostre azioni siamo proprio noi."Quanti sforzi per piacere agli altri dimenticandoci che più che altro dobbiamo piacere a noi stessi e pacificarci con la nostra natura seppur instabile e imperfetta", spiegaa proposito del brano chel'album Soyuz 10 in uscita il 31 ...

OptiMagazine : L’inno motivazionale di Mario Venuti in Il pubblico sei tu: il singolo anticipa il nuovo album Soyuz 10… -