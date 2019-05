L’incredibile caso Denis Suarez | può vincere sia la Champions che l’Europa League

sportfair

(Di venerdì 3 maggio 2019)potrebbesiache Europanella stessa clamorosa annata che si va profilandopotrebbe piazzare una doppietta davvero clamorosa. Il calciatore attualmente in forza all’Arsenal potrebbenello stesso anno siache Europa. Con due presenze nel Barcellona i questa edizione dellainfatti, sarebbe insignito del titolo indi successo blaugrana. Stesso discorso varrebbe per l’Europaindi successo dell’Arsenal. Insomma, una doppietta da pazzi perche darà tutto perl’Europae si affiderà a Messi per laL'articolo L’incredibile: puòsia lache l’EuropaSPORTFAIR.

darpuc72 : RT @FerKustermann: Interessante quella linea che taglia in due la Corsica, ma mai quanto l'incredibile traffico che c'è in Istria, evidente… - KwisatzHaderac0 : RT @FerKustermann: Interessante quella linea che taglia in due la Corsica, ma mai quanto l'incredibile traffico che c'è in Istria, evidente… - Gigadesires : RT @FerKustermann: Interessante quella linea che taglia in due la Corsica, ma mai quanto l'incredibile traffico che c'è in Istria, evidente… -