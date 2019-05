Ligue 1 | il Marsiglia pareggia a Strasburgo | Europa a rischio per Garcia

Ligue1 : il Marsiglia atteso a Strasburgo : Il big match della Ligue1 è Lione-Lilla coi padroni di casa che vincendo si porterebbero a -3 dagli ospiti che per ora sembrano sicuri del secondo posto che vale la Champions diretta. Ci vorrebbe ...

Ligue 1 : il Marsiglia batte il Guingamp e sale al quarto posto : ROMA - Tre punti non facilissimi contro il Guingamp , ultimo in classifica, ma il Marsiglia risale al quarto posto della Ligue 1, anche se con una gara in più rispetto al Saint-Etienne, quinto a -1. ...

Ligue 1 : la doppietta di Balotelli non basta al Marsiglia - con l'Angers è 2-2 : Sette gol in nove partite da gennaio per Mario Balotelli con la maglia dell'Olympique Marsiglia. Ma la doppietta all'Angers non è bastata alla squadra di Rudi Garcia per portare a casa i tre punti ...

Ligue 1 – La doppietta di Balotelli non basta al Marsiglia : finisce in parità contro l’Angers : Ligue1: Marsiglia-Angers termina 2-2, all’OM non basta la doppietta di Balotelli Non basta una doppietta di Mario Balotelli al Marsiglia per piegare l’Angers nella sfida valida per la 30esima giornata della Ligue1, al Velodrome finisce 2-2. Parte subito forte ‘SuperMario’ in gol al 4′ e al 16′ (l’attaccante italiano sale a quota 7 gol in 9 partite) ma due rigori realizzati da Mangani, 36′ e ...

Ligue 1 : Balotelli fa doppietta - ma il Marsiglia frena con l'Angers : ROMA - Due gol di Balotelli non bastano al Marsiglia per battere l'Angers. L'OM, sul 2-0 dopo un quarto d'ora, concede due rigori e consente agli ospiti di pareggiare 2-2. La squadra di Garcia rimane ...

Ligue 1 - i tifosi del Marsiglia contro il PSG : «Complimenti - United» : TORINO - La clamorosa eliminazione del Paris Saint-Germain in Champions League ha rimepito di felicità i tifosi del Marsiglia . Durante la sfida contro il Nizza , dalle tribune è apparso uno ...