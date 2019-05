L’Everest | la “pattumiera” più alta del mondo | rimosse 3 tonnellate d’immondizia

meteoweb.eu

(Di venerdì 3 maggio 2019) L’Everest, la vetta piùdel, scenario delle lotte più selvagge tra l’uomo e la natura si è trasformata negli anni in una “pattumiera adquota”. Fortunatamente un team di 14 volontari è impegnato in queste settimane in un’operazione di pulizia che ha già “alleggerito” il monte di ben 3di immondizia e punta a raccoglierne altre 7nei prossimi 45 giorni.Ma non solo rifiuti (lattine, bottiglie, plastica,attrezzature da alpinismo e perfino escrementi umani) sono stati localizzati anche i corpi di quattro scalatori. E se il cambiamento climatico continuerà a sciogliere i ghiacci del monte è probabile che ne seguiranno molti altri: dal 1922 infatti, anno in cui le autorità hanno cominciato a raccogliere queste statistiche, oltre 200 alpinisti sono morti mentre cercavano di raggiungere il picco di 8.848 ...