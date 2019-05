L’era glaciale 4 continenti alla deriva | trama e curiosità sul film d’animazione su

tvzap.kataweb

(Di venerdì 3 maggio 2019) Arriva su Italia Uno anche il quarto capitolo della saga con Manfred, Sid e Diego: si intitola L’era4 –, è uscito al cinema nel 2012, è diretto da Steve Martino e Mike Thurmeier e va in onda sulla seconda rete Mediaset per importanza sabato 4 maggio, a partire dalle 21.25.L’era4 –: trailer L’era4 –La forsennata caccia all’inafferrabile ghianda da parte di Scrat, iniziata nella notte dei tempi, provoca un cataclisma continentale inaspettato che mandaun intero continente. Gli inseparabili Manny, Diego e Sid si ritrovano su un iceberg di fortuna che li conduce in una pericolosa avventura in mezzo all’oceano, un mondo per loro inesplorato e abitato da strane creature e spietati pirati…L’era4 ...

