Leonardo Bonucci | la verità-bomba sul suo passaggio al Milan | In quel periodo non

Leonardo Bonucci e la moglie in lacrime con Raffaella Carrà : “Mai avremmo pensato che nostro figlio fosse in pericolo di vita” : “Non avremmo mai pensato di dover affrontare una cosa simile, che nostro figlio potesse ritrovarsi in pericolo di vita. All’improvviso avevamo visto crollare tutto. Non stava bene, c’era qualcosa che non andava. Dopo un controllo medico al nostro rientro a Torino, ci hanno detto che era impossibile aspettare, doveva essere operato subito”. A raccontarlo con le lacrime agli occhi sono Leonardo Bonucci e la moglie Martina Maccari a Raffaella ...

Leonardo Bonucci/ 'Ho pensato di lasciare il calcio' - A raccontare comincia tu - : Leonardo Bonucci è pronto a raccontarsi a Raffaella Carrà nell'ultima puntata di 'A raccontare comincia tu', il programma trasmesso su Rai3

Martina Maccari - moglie di Leonardo Bonucci/ 'Ecco perché non vado più allo stadio' : Martina Maccari è la moglie di Leonardo Bonucci, il difensore della Juventus ospite di 'A raccontare comincia tu' di Raffaella Carrà su Rai3

A Raccontare Comincia Tu : Leonardo Bonucci ospite della quinta puntata : Raffaella Carrà intervisterà i grandi personaggi dello spettacolo del nostro tempo. ospite della quarta puntata Leonardo Bonucci.

A raccontare comincia tu - quinta puntata : Leonardo Bonucci ospite di Raffaella Carrà : Giovedì 2 maggio alle 21.20 su Rai3 quinto e penultimo appuntamento con ' A raccontare comincia Tu ', il programma che ha segnato il ritorno in Rai dopo anni di assenza di . Dopo il grande successo ...

Bonucci spegne 32 candeline - la dedica della moglie Martina per il compleanno di Leonardo è speciale [FOTO] : Bonucci festeggia il suo 32° compleanno: il romanticissimo post della moglie Martina Maccari Leonardo Bonucci festeggia oggi il suo 32° compleanno. Un giorno speciale per il difensore della Juventus, festeggiato allo scoccare della mezzanotte dalla moglie. La bella Martina Maccari ha pubblicato sui social un romanticissimo post nella notte: “Amore Mio Grande. Amore che cresci, Amore che muti, Amore che sostieni, Amore che nutri, ...

L’uomo del giorno – Leonardo Bonucci - perno della BBC. E quel discusso passaggio al Milan… : L’uomo del giorno di oggi è il difensore di Juve e Nazionale Leonardo Bonucci, che compie 31 anni. Il calciatore nativo di Viterbo è stato protagonista della conquista dell’ottavo Scudetto di fila dei bianconeri. Dopo le giovanili tra Pianoscarano, Nuova Bagnaia e Viterbese, nel 2005 si fa notare dall’Inter, con cui esordisce anche in prima squadra nel 2007. Breve esperienza in nerazzurro per lui, che in seguito alle ...

Buon compleanno Aba Cercato - Ricky Tognazzi - Leonardo Bonucci… : Buon compleanno Aba Cercato, Ricky Tognazzi, Leonardo Bonucci… …Elio Zamuto, Andrea Degortes (Aceto), Luigi Perrone, Mario Aldo Montano, Carlo Lucherini, Ermete Realacci, Roby Facchinetti, Claudio Golinelli, Oliver Bierhof, Christian Manfredini, Mauro Bergamasco, Violante Placido… Oggi 1° maggio compiono gli anni: Savino Mosca, ex calciatore; Adelchi Brach, ex calciatore; Pietro Nuti, attore; Virgilio Gaito, avvocato; Mario Pinzauti, regista, ...

Juventus - giovedì 2 maggio su Rai 3 Raffaella Carrà intervisterà Leonardo Bonucci : giovedì 2 maggio per i tifosi della Juventus ci sarà un'importante appuntamento. Infatti, tutti gli innamorati della Vecchia Signora avranno la possibilità di conoscere un po' più nel profondo uno dei loro idoli: Leonardo Bonucci. Il numero 19 juventino sarà il protagonista di "A raccontare comincia Tu", il programma di grande successo di Raffaella Carrà. Nel corso della puntata si vedrà un Bonucci mai visto che si racconterà alla presentatrice ...