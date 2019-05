Le note sul registro | l’ultima traccia scritta della nostra gioventù

vanityfair

(Di venerdì 3 maggio 2019) La maestra del quarto liceo stava spiegando le battaglie di Napoleone. Dal fondo sinistro il mio compagno Salvatore mi lanciò un pacco di fazzoletti. La parabola era perfetta, non si portava dietro scuse. Mi alzai di scatto e stoppai di petto. Riuscii miracolosamente a controllare di ginocchio, palleggiai col destro e me l’alzai col sinistro. In una mezza rovesciata presi in pieno il pacco di fazzoletti e lo scaraventai verso il muro in fondo, alla ricerca dell’incrocio, a sorvolare tutta la classe e scomparire tra i cappotti appesi in fila. Applauso unanime, esultanza selvaggia. La maestra scrisse la scena accuratamente sul: «Durante la lezione di Storia, Oggiano si mette a palleggiare con un pacco di fazzoletti».Più che, sono state le stecchevita. Stonature che ne hanno valorizzato la melodia, svisature che tentavano di elevarla a capolavoro. Sono gli ...

