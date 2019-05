Le europee sono vicine e il Pd non si vede

Di Maio presenta il programma elettorale M5S per le europee : le province sono uno spreco - Sky TG24 - : Durante la presentazione del programma elettorale in vista delle europee, il vicepremier afferma: "Non è aumentando le poltrone che si risolvono i problemi degli italiani". Poi su Siri: "Questione ...

Il candidato parmigiano alle europee Diaz - M5S - : 'Sono stato riconosciuto come Campione dei Diritti dell'infanzia' - : Garantire il prossimo bilancio a lungo termine dell'UE investe nei bambini e nelle aree che li riguardano, in particolare attraverso la politica di coesione, Fondo sociale europeo + Fondo europeo di ...

europee - candidata anche la “sexyprof” sospesa per le foto hot alla fiera di Berlino : “La mia priorità sarà il revenge porn di cui sono stata vittima” : Anna Ciriani, la “sexyprof” (questo l’hashtag che lei stessa usa accanto alle sue foto) di Pordenone, compare tra i candidati alle elezioni Europee nella circoscrizione Italia Meridionale nella lista Popolari per l’Italia. Insegnante di lettere, la professoressa venne sospesa nel 2008 dopo che alcune foto di lei senza veli, scattate alla fiera dell’Eros di Berlino, erano state pubblicate sul web da ignoti. “La ...

Chi sono i pirati italiani che si presentano alle elezioni europee : Il vero problema sarà bucare il mondo dell'informazione, far sapere che esiste una lista che si presenta. Immaginando che questa soglia venga raggiunta e superata, con chi state dialogando per la ...

europee - quasi 100 milioni di elettori sono ancora indecisi su chi votare : Manca poco più di un mese all'appuntamento con le urne, ma le elezioni Europee - in un certo senso - hanno già il loro vincitore. Si tratta del "partito degli indecisi", visto che ci sono quasi 100 milioni di cittadini che non sanno ancora per chi votare. A rivelarlo è un nuovo rapporto dell'European Council on Foreign Relations (Ecfr) - think tank paneuropeo fondato nell'ottobre 2007 - dal titolo "What Europeans really want: Five Myths ...

Champions League – Juventus eliminata ai quarti - il commento di Ancelotti : “le partite europee sono imprevedibili” : Ancelotti commenta la sconfitta di ieri allo Stadium della Juventus contro l’Ajax: le parole del tecnico del Napoli dopo l’eliminazione dei bianconeri dalla Champions League “La partita di ieri insegna che la Champions, e le partite europee in generale, sono imprevedibili, basta un attimo in una competizione da dentro o fuori, basta sbagliare il periodo di una partita. La Juventus ieri non si è fatta trovare pronta nella ...

europee : Carfagna 'nessun golpe - sono a disposizione' : Scontro in Forza Italia . C'è chi parla di golpe della Carfagna, un blitz per tentare di rottamare Silvio Berlusconi e sfilargli il partito a 24 ore dalla consegna in Corte d'Appello delle liste che ...

europee : Bonafede - 'valanga di no? Ma sono stati più i sì...' : Caltanisetta, 16 apr. (AdnKronos) - "E' arrivata una valanga di no per le nostre caplista? Ma la valanga di sì è stata maggiore...". Lo ha detto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, parlando a Caltanissetta del voto on line di ieri per le cinque capilista alle Europee. Nonostante l'appello

Elezioni europee 2019 - chi sono i candidati di Europa Verde - tutti i nomi e le liste : A 40 giorni dalle Elezioni europee di maggio oggi sono state presentate le cinque candidate capolista della formazione Europa Verde, nata dall'unione tra Possibile e Verdi: Elena Grandi, Silvia Zamboni, Annalisa Corrado, Eliana Baldo e Nadia Spallitta. Quasi la metà dei candidati sono donne (36 sui 76 complessivi).Continua a leggere

europee : La Via - 'Io fuori? Sono sempre a disposizione del partito' : Palermo, 15 apr. (AdnKronos) - "Io Sono sempre a disposizione del partito, non ho problemi. Aspettiamo notizie ufficiali da Roma. Di più non dico". Così, all'Adnkronos, l'eurodeputato uscente Giovanni La Via, parlando della indiscrezione secondo cui sarebbe Giuseppe Milazzo il nome scelto da Silvio

Elezioni europee 2019 : parlamentari più longevi a Bruxelles. Ecco chi sono : Elezioni europee 2019: parlamentari più longevi a Bruxelles. Ecco chi sono Le liste definitive non sono ancora state pubblicate ma molti nomi sono già stati ufficializzati. In vista del voto per il rinnovo del Parlamento europeo, il prossimo 26 maggio, all’interno dei partiti italiani, da destra a sinistra, sono state messe in campo strategie diverse nella scelta dei candidati. C’è chi, come la Lega, ha puntato sulla ...

europee - a 90 anni Alberoni candidato con FdI : “Il Paese è in pericolo - Lega e M5S sono d’accordo per fregarci” : “Non ho deciso di fare il politico, ho sempre fatto lo studioso e continuo come ho sempre fatto. Però credo ci sia un pericolo per il Paese – così Francesco Alberoni, storico di 90 anni candidato alle Europee con Giorgia Meloni -. Il Governo giallo verde, nato dal confluire di due forze molto diverse. La Lega è di tipo liberale e capitalistico, il M5S è portato alla democrazia diretta, di tipo anarchico e presidenzialista. La gente ...