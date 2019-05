Lazio-Atalanta per non perdere il treno Champions | le quote di Planetwin365

calcioweb.eu

(Di venerdì 3 maggio 2019) Due partite, quattro squadre, un’intera stagione in ballo. Ine Genoa-Roma ci si gioca tantissimo sia per quel che riguarda laLeague sia per quel che riguarda la lotta salvezza.All’Olimpico andrà in scena uno scontro diretto per il quarto posto. La, attualmente ottava, si gioca le sue ultime chance: l’ “1” è quindi favorito a 2,30. La “X” è in lavagna a 3,40, il “2” a 3,06. I biancocelesti hanno vinto 21 dei 50 precedenti giocati all’Olimpico in Serie A, e per il 41% degli utenti disono favoriti. Il 28% delle persone scommette sul pareggio, il restante 31% sul colpo ospite. Negli ultimi 8 scontri diretti si è registrato in 6 occasioni il segno Goal, non a caso più probabile del No Goal (rispettivamente proposti a 1,45 e 2,56). Anche l’Over 2,5 è favorito sull’Under, offerti a 1,65 e 2,11La ...

Inter : ??? | #Spalletti: 'Le avversarie per la corsa @ChampionsLeague ? Fino alla Lazio secondo me sono tutte in corsa. L'… - brfootball : The Coppa Italia final is set: Lazio vs. Atalanta ???? - TheCalcioGuy : ???Patron Exclusive Q&A Episode of #CalcioCast with @KayLMurray and me • Lazio vs. Atalanta UCL Matchup • Pep Guard… -