Land Rover Defender | ritorno alle origini

Land Rover Defender non sarà più inglese : la Brexit continua a mietere vittime : Jaguar Land Rover segue a ruota le altre case automobilistiche. L’incertezza generata dalla Brexit ha spinto la casa a spostare la produzione di Land Rover Defender 2020 in Slovacchia Jaguar Land Rover costruirà la nuova generazione di Land Rover Defender nel suo stabilimento in Slovacchia. La struttura di Nitra, inaugurata ad ottobre del 2018, ha iniziato sfornando la Land Rover Discovery, tuttavia ci sono piani più grandi per lo ...

Guadagnare guidando - e informando - : Jaguar Land Rover presenta lo 'Smart Wallet' : In futuro un veicolo elettrico potrà dirigersi autonomamente verso una stazione di ricarica, effettuarla e pagare il relativo importo, mentre il proprietario, partecipando all'economia condivisa , ...

Land Rover Defender : il nuovo modello supera il milione di km di test e sviluppo : La flotta di prototipi della nuova Defender supera la pietra miliare di 1,2 milioni di chilometri: gli oltre 45mila test...

Land Rover Defender - l'asso nella manica sarà digitale : Conto alla rovescia per la nuova Land Rover Defender, con il debutto già fissato entro fine anno. Un momento cruciale per il marchio britannico, tra l'esigenza di rinnovare il suo modello più ...

Land Rover Defender - Completati 1 - 2 milioni di km di collaudi : In vista del debutto previsto entro la fine dell'anno, e l'arrivo nelle concessionarie programmato nei primi mesi del 2020, la Land Rover ha diffuso nuove informazioni sul conto della Defender. Dopo le celebrazioni per i 70 anni dalla nascita della Series 1 nel 1948, l'attenzione è ora puntata sugli ultimi collaudi del nuovo modello. La Defender sarà prodotta nella fabbrica di Nitra, in Slovacchia e nel corso del 2020 sarà avviata anche la ...

Land Rover Defender 2020 : siamo agli sgoccioli - le foto mostrano ormai l’aspetto definitivo del nuovo 4X4 [GALLERY] : Pronta a tutto:i prototipi della nuova Land Rover Defender 2020 supera 1,2 milioni di chilometri di test in occasione del World Land Rover Day, il 30 aprile Land Rover festeggia infatti i 71 anni di esperienza all-terrain – dal suo debutto all’Amsterdam Motor Show del 1948 La nuova generazione di Land Rover Defender sarà presentata entro la fine dell’anno, intanto l’azienda inglese ha reso pubbliche una nuova serie ...

Land Rover - I modelli più iconici della sua storia - FOTO GALLERY : Il 30 aprile del 1948 venne presentata al Salone di Amsterdam la Serie I, il primo modello di una nuova famiglia di fuoristrada del marchio Rover, la Land Rover. La vettura veniva prodotta a Solihull, in una ex fabbrica dellaviazione militare, e aveva le Jeep nel mirino.La traversata. Dotata di trazione integrale permanente (poi disponibile anche a inserimento manuale), sarebbe entrata ben presto nella leggenda. Celebre fu il raid ...

Land Rover Defender collauda le sospensioni intelligenti : ROMA, 29 APR - C'è grande attesa nel mondo dei fuoristradisti, visto che sta per debuttare l'erede di uno dei modelli più celebri, vera icona dell'andare dappertutto. Sul futuro Land Rover Defender si è scritto e detto di tutto, ...

Jaguar Land Rover e golf - un binomio perfetto : il Golf Challenge 2019 regala un’esperienza a 360 gradi : Il Jaguar Land Rover Golf Challenge 2019 porta le emozioni dello sport nei migliori circoli italiani. Golfisti e non potranno vivere un’esperienza a 360 gradi e provare tutta la gamma Jaguar Land Rover Sabato 13 aprile è partito il Jaguar Land Rover Golf Challenge 2019, il prestigioso torneo a coppie itinerante che proseguirà fino ai primi di novembre, concludendosi con una finale nazionale e una finale internazionale dedicata ai ...

Land Rover 4×4 In Schools : il programma del gruppo Jaguar per scovare nuovi talenti : Il programma “Land Rover 4×4 In Schools ” spinge i futuri talenti a risolvere le problematiche future derivanti dalla guida autonoma I tecnici di domani imparano oggi a programmare i veicoli autonomi del futuro grazie all’esclusivo programma Land Rover 4×4 in Schools. Si stima che i veicoli autonomi richiederanno programmi da un miliardo di linee di codice – quasi 7.000 volte di più delle 145.000 linee ...

Land Rover affronta la Milano Design Week da protagonista [GALLERY] : Land Rover affronta la Milano Design Week da protagonista, dalla Galleria Blindarte alle strade del quartiere Brera, con un fitto calendario di eventi Un folto pubblico di stampa e ospiti ha partecipato all’evento Land Rover in occasione del Fuorisalone 2019, che vede come protagonista la nuova Range Rover Evoque con l’esposizione “Live for the City & the Art of Urban Design” presso la Galleria Blindarte, nel cuore pulsante di Brera. ...