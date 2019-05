La Russia avrà una rete internet "sovrana"

agi

(Di venerdì 3 maggio 2019) Lala sua'personale': presentata come “un'infrastruttura indipendente che garantisca il buon funzionamento del segmento russo diin caso di pericoli alla sicurezza, all'integrità e alla sostenibilità die alle reti di telecomunicazione”. Secondo i criticiinvece ripercussioni sulla libertà del web di Mosca.Il testo della legge “Programma nazionale di economia digitale”, già approvato tra il 16 e il 22 aprile dal Parlamento russo, è stato firmato l'1 maggio dal presidente Vladimir Putin e pubblicato sul sito del governo. Secondo il Financial Times, entrerà in vigore tra sei mesi, l'1 novembre.Una​ Il governo si occuperà di gestire le minacce al funzionamento diincentralizzando ladi comunicazione, scrive Forbes. Verrà cioè messo in piedi un domain name system (Dns) alternativo a quello che ...

