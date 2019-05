La Procura Federale ‘ascolta’ la Lazio | richiesti i video della conferenza di Ranieri

Serie B - Palermo deferito dalla Procura Federale per irregolarità gestionali commesse da Zamparini : La società rosanero è stata deferita per responsabilità diretta e oggettiva dalla Procura Federale per irregolarità gestionali Il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto, esaminati gli atti di indagine posti in essere dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo ed espletata la conseguente attività istruttoria in sede disciplinare, “hanno deferito al Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare ...

Atleti africani esclusi dalla mezza maratona di Trieste - la Procura Federale apre un fascicolo : La polemica politica 'Siamo arrivati alle epurazioni nello sport, ultima follia di un estremismo che sta impregnando e snaturando la città, sulla quale i più alti rappresentati politici e ...

Trieste - africani esclusi da maratona : indaga la Procura federale. Giorgetti : “Sbagliato - ma attenzione a scafisti dello sport” : La procura federale della federazione italiana atletica leggera ha aperto un fascicolo sulla decisione degli organizzatori di Trieste Running Festival di escludere gli atleti africani. “Noi applichiamo già uno ius soli molto avanzato e per noi l’uguaglianza e il rispetto sono l’assoluta normalità. Vigileremo con la massima attenzione, verificando i fatti e le motivazioni”: sono la parole, affidate ai social, di Fabio Pagliara, ...

Milan : 'Denunciamo i cori razzisti contro Bakayoko e Kessie - Procura Federale inerme'. Scaroni : 'Avvilente' : Nel corso dei suoi 120 anni di storia il Club rossonero ha sempre onorato i valori dello Sport, del rispetto e dell'inclusione, ponendoli alla base di tutte le proprie attività. La società intende ...

Caso Acerbi – Kessiè e Bakayoko convocati dalla Procura Federale - i due rossoneri pronti a difendersi : A quasi una settimana dal gesto di Kessiè e Bakayoko la Procura Federale ha chiesto di ascoltare i due calciatori del Milan Il gesto di Franck Kessiè e Tiemoue Bakayoko fa ancora discutere a quasi una settimana dal match Milan-Lazio. I due calciatori rossoneri, che dopo la sfida di campionato hanno mostrato a mo’ di sfottò la maglia di Acerbi sotto la curva sud di San Siro, saranno ascoltati dalla Procura Federale mercoledì prossimo, ...

Caso Bakayoko-Kessie-Acerbi : la Procura Federale li ascolterà. Le news dal Milan : Continua a tenere banco, in casa Milan, il Caso Kessié-Bakayoko che al termine del match contro la Lazio della settimana scorsa avevano "esposto" alla curva la maglia di Acerbi . L'episodio, che aveva ...

Kessié e Bakayoko - il giudice sportivo rimanda la decisione alla Procura Federale : Nessun provvedimento disciplinare dal giudice sportivo nei confronti di Bakayoko e Kessié per quanto accaduto al termine della partita tra Milan e Lazio di sabato scorso, che li ha visti protagonisti sotto la curva con in mano la maglietta di Acerbi come trofeo. Il giudice sportivo ha rimandato tutto alla Procura Federale escludendo di poter utilizzare la prova televisiva in quanto non vi è segno di condotta violenta o altri episodi che la ...

Giorgetti : “Giusti gli approfondimenti della Procura Federale sul caso Kessiè-Bakayoko” : “E’ giusto, faranno ulteriori approfondimenti. Ho sempre detto che i campioni sono un esempio per i ragazzi: se queste cose le fanno i campioni, poi succede che i ragazzi le rifanno sui campetti di periferia. Bisogna insegnare a tutti come si sta in campo e gli esempi vengono dall’alto”. Lo dice il sottosegretario con delega […] L'articolo Giorgetti: “Giusti gli approfondimenti della Procura Federale sul caso ...

Pallacanestro Trieste - la Procura Federale apre un'indagine : Si muove anche la Procura Federale dopo l' arresto , a Napoli, del presidente dell' Alma Pallacanestro Trieste , Luigi Scavone , da parte della Guardia di Finanza con l'accusa di una maxi evasione ...