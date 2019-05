La nuova versione di If You Love Somebody Set Them Free di Sting | l’inedita veste di una

Alfa Romeo 8C : prezzo - design e quando esce la nuova versione : Alfa Romeo 8C: prezzo, design e quando esce la nuova versione Non c’è stata nessuna anticipazione al Salone di Ginevra sulla Alfa 8C. Nel frattempo, da quell’appuntamento con le automobili, è passato diverso tempo. Sono spuntati, da pochi giorni, altri rendering sull’autovettura. Uno di questi è stato realizzato da Luigi Memola. La 8C viene rappresentata come un mix tra stile retrò e futurismo. Schiacciata e estrema, è il ...

Problemi con Spotify sul vostro smartphone Samsung? Colpa della nuova versione : Dopo l'introduzione dell'icona adattiva con l'incoerente sfondo nero l'ultimo aggiornamento ha inoltre causato dei Problemi ai controlli di riproduzione nella schermata di blocco per alcuni utenti. Le segnalazioni sono emerse in massa nelle ultime settimane e affermando che i controlli della musica nella lockscreen sono semplicemente guasti. Questo bug sembra interessare in modo particolarmente i possessori di Samsung Galaxy S8 e S10 che ...

Cadillac CT5 2019 : prezzo - interni e anticipazioni nuova versione : Cadillac CT5 2019: prezzo, interni e anticipazioni nuova versione Il marchio statunitense ne approfitta per presentare sul suo suolo d’appartenenza la nuova Cadillac. Il Salone di New York diventa una ghiotta occasione per l’azienda automobilistica che lancia la CT5 2019. Suv esclusi, si potrebbe dire che è questa, la seconda auto preferita dagli americani. Una berlina a tre volumi con una impostazione sostanzialmente sportiva. ...

Byte : la nuova versione di Vine pronta al lancio : Il mondo ha davvero bisogno del ritorno di Vine se TikTok ha già oltre 500 milioni di utenti attivi? Scopriremo presto se Hoffman riuscirà ad afferrare una fetta di questo di mercato . Byte: la nuova ...

Anthem si aggiorna alla versione 1.1.0 ed aggiunge una nuova roccaforte : Aprile sta quasi per terminare, ma BioWare ha fornito alcuni dettagli riguardanti il nuovo aggiornamento di Anthem che sarà disponibile a partire da oggi.Il responsabile della community Andrew Johnson ha rivelato su Twitter che l'aggiornamento del gioco 1.1.0 sarà rilasciato oggi ed aggiungerà una nuova roccaforte. Altre informazioni verranno date attraverso le note complete della patch.Oltre a questo Johnson ha promesso un aggiornamento per ...

In Cina è andata in onda una versione censurata della nuova puntata di “Game of Thrones” : In Cina è andata è stata trasmessa una versione censurata del primo episodio dell’ottava stagione di Game of Thrones. Tencent, la società tecnologica cinese che aveva i diritti per trasmettere la puntata, ha diffuso l’episodio in streaming contemporaneamente alla sua

L’AGCOM approva la nuova versione del Codice di Condotta per l’offerta dei Servizi Premium : L'AGCOM ha approvato la nuova versione del Codice di Condotta per l’offerta dei Servizi Premium (CASP 4.0). Scopriamo insieme quali sono le novità introdotte L'articolo L’AGCOM approva la nuova versione del Codice di Condotta per l’offerta dei Servizi Premium proviene da TuttoAndroid.

L'Mi-26-T2V : la nuova versione sul super-elicottero da trasporto russo - : Ad oggi l'Mi-26, prodotto dalla fabbrica Rostvertol a Rostov sul Don, la capitale russa del Sud,, è considerato il più grande elicottero da trasporto del mondo. Un mezzo simile per utilizzo, ma molto ...

La nuova versione delle Birkenstock secondo Rick Owens : O le ami o le odi. Per le Birkenstock non esiste una via di mezzo, anche se, negli ultimi tempi, anche i più reticenti verso quelli che in molti considerano i sandali dei tedeschi si stanno ricredendo. I motivi sono molteplici, le Birkenstock salgono tanto in passerella quanto sui red carpet più esclusivi, vengono indossati dai personaggi dello spettacolo anche sotto il completo formale, Rick Owens per la seconda volta ha deciso di ...

nuova Peugeot 208 : noleggio a lungo termine anche per la versione completamente elettrica [FOTO] : Anteprima nazionale alla Milano Design Week 2019 per la Nuova generazione di Peugeot 208. La piccola francese si propone in versione completamente elettrica anche con la formula di noleggio a lungo termine La Nuova Peugeot 208 elettrica (e208) arriva in Italia in anteprima nazionale alla Milano Design Week 2019 dove è protagonista nello spazio Peugeot di via Savona 56 assieme a Peugeot e-Legend Concept e al Leone monumentale, simbolo della ...

La versione mobile di Google.com si arricchisce con la ricerca vocale (ma non per tutti) e una nuova interfaccia : La versione mobile Google.com si arricchisce della ricerca vo L'articolo La versione mobile di Google.com si arricchisce con la ricerca vocale (ma non per tutti) e una nuova interfaccia proviene da TuttoAndroid.

Apple pensa a una nuova versione di iPhone SE : (Foto: Apple) iPhone SE 2 potrebbe ritornare clamorosamente il prossimo anno, nel 2020, insieme ad altri due modelli in un terzetto di smartphone con schermo di tipo oled. L’ultima voce sulla generazione attesa fra due anni vede infatti l’ipotesi di un modello con diagonale più compatta, insieme a uno considerabile standard e uno più abbondante. Apple ritorna sui propri passi e ritenta con un modello che ancora oggi ha svariati estimatori e che ...

Devil May Cry 5 : la nuova patch per la versione PS4 rimuove le censure nella scena con Trish : Qualche settimana fa vi abbiamo segnalato che tramite una patch per Devil May Cry 5, sono state aggiunte delle luci viola per censurare una scena di nudo con protagonista Trish. La cosa ha fatto infuriare i giocatori, considerando che la censura è stata aggiunta solo in occidente, nella versione PS4 del titolo Capcom.Come riporta Twinfinite, una nuova patch (che introduce il Palazzo di Sangue) ha provveduto ad eliminare le fastidiose luci, ...

Pubblicata la nuova versione di ITACA - il Database Italiano delle registrazioni accelerometriche : E’ stata appena Pubblicata la versione 3.0 di ITACA, l’ITalian ACcelerometric Archive (http://ITACA.mi.ingv.it/): è la banca dati delle registrazioni accelerometriche dei terremoti con magnitudo superiore a 3.0 avvenuti dal 1972 al 2018 in Italia, o in paesi limitrofi con risentimenti in Italia. ITACA è il risultato di un percorso mai interrotto, ormai più che decennale. Nel 2007, infatti, veniva Pubblicata la prima versione, al termine della ...