' La notte che uscimmo dall' Euro' a Montalto

Colpita alla testa in ospedale perché russa la notte : anziana muore due settimane dopo : Eileen Bunting, ricoverata in una stanza di degenza di un ospedale britannico della regione dello Yorkshire, è stata Colpita da un altro paziente che non riusciva a chiudere occhio con un colpo di bicchiere alla testa.

Anziana si perde e cade sugli scogli : salvata dopo una notte di ricerche : Sarzana, La Spezia,, 1 maggio 2019 - Nella nottata due squadre di vigili del fuoco sono state impegnate per diverse ore in un complesso soccorso di una signora di 73 anni dispersa nella zona di Punta ...

Simone Zaza - due ragazze gli rubano in casa dopo una notte di sesso : lui si infuria ma è tutto uno scherzo de Le Iene : Derubato in casa da due ragazze che hanno trascorso una notte di sesso con il suo coinquilino, mentre lui era in ritiro con la sua squadra, il Torino. È lo scherzo architettato da quelli de Le Iene ai danni del calciatore Simone Zaza con l’aiuto di Luigi, suo amico di infanzia e coinquilino. Mentre Zaza era in ritiro con la squadra in vista della partita con il Milan infatti, lui gli ha mandato delle foto di due avvenenti ragazze: al ...

"In piena notte sentivamo urlare. Erano grida strazianti - terribili". Il racconto di alcuni vicini che hanno fatto una denuncia per salvare il pensionato di Taranto : I vicini dell'uomo vessato e ucciso da una baby gang nel tarantino avevano segnalato i soprusi subiti dall'uomo. La prova è in un esposto presentato tempo prima al commissariato di Manduria e firmato da 7 residenti nella stessa via dove abitava Antonio Cosimo Stano e Don Dario, parroco della chiesa che si trova davanti la casa della vittima. In una prima denuncia si legge: "Da alcune settimane, durante le ore serali e le prime ore del ...

Tottenham. Giornalista si addormenta in conferenza - Pochettino : 'notte complicata?'. VIDEO : Un clima positivo dettato anche dagli ottimi risultati ottenuti fino a questo momento della stagione, semifinale di Champions League in primis, che lascia spazio a sorrisi e battute. Come quella che ...

Terremoto Etna - paura nella notte a Catania : scosse avvertite anche a Giarre ed Aci Castello [DATI E MAPPE] : scosse di Terremoto si sono registrate nella notte in provincia di Catania, alle pendici dell’Etna: il primo evento, magnitudo 2.4, è stato registrato alle 02:13 a 3 km ovest da Piedimonte Etneo (ipocentro 3 km); il secondo (mappe a corredo dell’articolo), magnitudo 3.3, è stato rilevato dall’Osservatorio Etneo alle 02:44 a 5 km sudovest da Linguaglossa (ipocentro 0 km); infine, il terzo evento magnitudo 3.1 si è verificato ...

Le Invasioni Botaniche partono con la magica notte gitana : CREMONA, 26 aprile 2019, - Tutto pronto per il fine settimana più verde e floreale dell'anno. Domani e domenica, nel centro della città, tornano Le Invasioni Botaniche. E come da tradizione, l'evento ...

Chernobyl - 26 aprile 1986 : la notte che ha segnato la storia del nucleare : 26 aprile 1986, ore 1.24: una fortissima esplosione squarcia il silenzio della notte nella centrale nucleare di Chernobyl, a 124 km da Kiev in Ucraina, all'epoca parte dell'Unione Sovietica. Un guasto ...

NBA - Clippers vittoriosi in gara-5 sugli Warriors anche grazie ad Harrell : è sua la giocata della notte [VIDEO] : Harrell con la sua energia sta trascinando i Clippers in una serie più combattuta del previsto contro gli Warriors “Montrezl è una bestia. Io amo vederlo giocare!” Parole e musica di Dwyane Wade, uno che di basket ne capisce insomma. Harrell sta continuando ad impressionare con la sua energia sui due lati del campo, anche stanotte una gara fantastica da parte del centro dei Clippers nella vittoria sugli Warriors. La giocata ...

Cosa c'è nell'accordo tra Lega e 5 Stelle che stanotte ha salvato il governo : Il dato politico è che i toni restano alti, tra i due partiti che compongono la coalizione di governo. Il dato tecnico è che un'intesa alla fine c'è stata, ma la materia del contendere resta dov'era, o quasi. Alla fine a decidere sarà il Parlamento. Si prevede un dibattito molto aperto. La Lega e i 5 Stelle, per usare un'espressione cara a Umberto Bossi, alla fine hanno trovato la quadra sull'Alitalia, le stime della crescita, i capannoni ...

Grande Fratello - il bacio gay in piena notte tra Michael e Gennaro : perché non lo hanno mostrato in diretta : In piena notte nella casa del Grande Fratello c'è stato un bacio tra due inquilini maschi, ma la scena è rimasta segreta, visto che la diretta di Mediaset si interrompe alle 2 per riprendere alle 10 del mattino. In quell'arco temporale, però, i ragazzi nella casa sono spesso svegli, anzi nel caso di

Ribaltamento e tre intossicazioni etiliche SIRENE DI notte : Una nottata tutto sommato tranquilla, quella appena trascorsa per i soccorsi di Brescia e Provincia. Da evidenziare solamente un Ribaltamento ad Adro e te intossicazioni etiliche ad Orzinuovi, Iseo e ...

Arriva un aggiornamento per Flyme 7 Experience : introdotto Super Night - per foto magnifiche anche di notte : Meizu ha appena lanciato un nuovo aggiornamento di Flyme 7 Experience, a distanza di un anno dal rilascio ufficiale. Per il momento, si tratta solo di una versione in fase di beta; il firmware stabile dovrebbe Arrivare durante i prossimi giorni. 300 nuove funzioni e 1.300 ottimizzazioni: sono queste le novità introdotte, circa un anno […] L'articolo Arriva un aggiornamento per Flyme 7 Experience: introdotto Super Night, per foto ...

Bologna - donna picchia il compagno perché naviga sul web di notte : Una donna di 61 anni, a Vergato, in provincia di Bologna, maltrattava e picchiava suo marito perché l’uomo, in piena notte, navigava su internet su siti a lei 'poco graditi'. È accaduto questo episodio spiacevole la notte del 13 aprile, quando l’uomo è stato sorpreso nuovamente dalla compagna ad intrattenersi sul web, invece di riposare. Dopo essere stato picchiato, impaurito e ferito, si è rinchiuso in bagno per chiamare la centrale operativa ...