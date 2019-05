La ministra Stefani | «Il caso Siri? Anche io sono avvocato | le indagini non sono condanne»

Erika Stefani - morto padre della ministra : incidente in Algeria durante gara di moto : Dramma per Erika Stefani, ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie. Il padre, Giovanni Stefani, è morto oggi in un incidente durante una gara di moto in Algeria. Lo apprende...

Muore in rally padre ministra Stefani : 18.12 E' morto in Algeria Giovanni Stefani, papà del ministro degli Affari Regionali Erika Stefani. Appassionato di motori ha perso la vita in un incidente motociclistico, durante la prova del Tuareg rally 2019, che lo vedeva concorrente nella gara riservata alle moto. Giovanni Stefani aveva 72 anni e viveva a Trissino (Vicenza), dove gestiva una macelleria nel centro del paese.

