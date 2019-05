La legge del mare

Putin firma legge per isolamento del web : ANSA, - MOSCA, 2 MAG - Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato ieri una nuova controversa legge per consentire di far funzionare il web russo in condizioni di isolamento dal resto del mondo in caso di necessità. Le autorità russe descrivono il provvedimento come uno strumento di difesa in caso di attacchi cibernetici, prima di tutto da parte americana. Diversi analisti ritengono ...

Primo Maggio - la pioggia non ferma il Concertone : dall’uscita di Ambra contro la legge della Lega all’applauso per i morti sul lavoro : L’apertura con un successo di Battiato e una sfilata di cantautori e band che rappresentano la “nuova musica popolare” dice Lodo Guenzi, la voce degli Stato Sociale conduttore per un giorno. Ma anche la presa di posizione di Ambra Angiolini contro la proposta di sgravio fiscale per ogni donna assunta, avanzata dalla Lega, e il lungo applauso in ricordo dei lavoratori che hanno perso la vita durante ...

Morano Calabro tra storia e leggenda. Ritorna la Festa della Bandiera : ... dalle 21 alle 24, animerà il borgo con giochi di fuoco, illusionismo, giocoleria e spettacoli per bambini. Grazie alla sinergia tra istituzioni e cittadini, come ogni anno Morano si prepara ad ...

Luca Beckenbauer - nipote della leggenda Franz : “I miei modelli sono Van Dijk e Sergio Ramos” : Un cognome importante, pesante: Beckenbauer. E’ quello di Luca, difensore centrale dell’Hannover 96 e nipote della leggenda del calcio Franz. Il giovane calciatore (18 anni) ha rilasciato un’intervista per il settimanale “Sport Bild“. Ecco le sue parole. “I miei modelli al momento sono Van Dijk e Sergio Ramos. Il numero 5 sulla maglia? Non a causa della storia familiare, ma perché si adatta alla mia ...

25 anni fa moriva Ayrton Senna - leggenda dello sport : Venticinque anni fa moriva Ayrton Senna, pilota di Formula 1 e tre volte campione del mondo nel 1988, 1990 e 1991: soprannominato "Magic", e' considerato uno dei piu' forti di tutti i tempi. Il 1 maggio 1994, sul circuito di Imola, erano ventisei piloti a sfidarsi sulle piste del mondiale e Senna era impegnato a contrastare l'ascesa di un giovane rampante pilota tedesco destinato a diventare il piu' vincente di sempre, Michael Schumacher. ...

Cannabis libera - arriva disegno di legge del M5S : si potranno coltivare fino a tre : Il senatore del M5S Matteo Mantero ha depositato un disegno di legge in Senato per consentire la coltivazione di 3 piante e la detenzione di 15 grammi in casa e… L'articolo Cannabis libera, arriva disegno di legge del M5S: si potranno coltivare fino a tre proviene da Essere-Informati.it.

Grande Fratello 16 - Serena Rutelli legge la lettera della madre biologica : "Non ho voglia di rivederla - una madre e un padre ce l'ho..." (Video) : Serena Rutelli, durante la quarta puntata del Grande Fratello 16, ha ricevuto la lettera scritta dalla sua madre biologica, una signora di nome Maria.Serena, adottata da Francesco Rutelli e Barbara Palombelli insieme alla sorella naturale Monica, ha scelto di leggere la lettera dopo averci pensato per qualche minuto:prosegui la letturaGrande Fratello 16, Serena Rutelli legge la lettera della madre biologica: "Non ho voglia di rivederla, una ...

Il Senato ha approvato un disegno di legge per la donazione del corpo post mortem : L'aula del Senato ha approvato all'unanimità con 220 sì e un astenuto il ddl che contiene norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, formazione e di ricerca scientifica. Il provvedimento adesso passa all'esame dell'aula della Camera per il via libera definitivo.

UFC 243 il 7 aprile ad Abu Dhabi – Khabib Nurmagomedov vs Dustin Poirier : in palio l’unificazione del titolo dei pesi leggeri : Il prossimo 7 aprile ad Abu Dhabi, andrà in scena UFC 243, evento che vedrà il ritorno nella gabbia di Khabib Nurmagomedov: il fighter daghestano affronterà Dustin Poirier per l’unificazione del titolo dei pesi leggeri Khabib Nurmagomedov torna a far parlare di sé, questa volta per noitzie relative al suo prossimo incontro. Assente dalla gabbia UFC dallo scorso ottobre, quando venne sospeso per lo scontro con McGregor e il suo team nel ...

Senato - arriva la legge per semplificare la donazione del proprio corpo alla scienza post mortem : Il Senato sta esaminando un disegno di legge che renderà meno complicato l'iter normativo da seguire per donare il proprio corpo alla scienza dopo la morte. La scarsità di questa pratica in Italia, dovuta a lacune legislative e scarsità di informazione fra i cittadini, rischia di indurre i giovani studiosi di medicina a seguire alcuni corsi all'estero.Continua a leggere

CorSport : “Un pomeriggio in cui è semplice imporre la legge del più forte - cioè di Younes” : La ricostruzione di Frosinone-Napoli è a senso unico per il Corriere dello Sport che tesse l’elogio di Younes. Amin Younes è una serie enciclopedica di intuizioni con cui lascia sedere gli avversari e sa far schizzare dalle seggiole gli spettatori. Cresciuto tra quei giovani dell’Ajax che hanno spazzato via i sogni Champions della Juventus, è proprio lui a venire fuori in una partita che sembrava non dover regalare nessuna sorpresa. ...

Serena Rutelli riceve la lettera della madre biologica. La leggerà in diretta? : Barbara d'Urso a "Domenica Live" ha fornito alcune anticipazioni sulla quarta puntata del Grande Fratello 16, in onda lunedì sera su Canale 5, ore 21.40,. Serena Rutelli riceverà una notizia molto ...