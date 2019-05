La Lega non molla | Siri non si dimette Il sottosegretario | nessuna polemica col Carroccio

Caso Siri - Lega : 'Non si dimette e non lo molliamo' - : Il sottosegretario indagato per corruzione " che non farà un passo indietro prima del prossimo Cdm - scrive su Facebook: "Non esiste alcuna polemica con il mio partito". E aggiunge: "Non rilascio ...

Di Maio e il caso Siri : non credo che la Lega voglia far cadere il governo : «Dobbiamo recuperare dopo la questione Siri che si è chiusa e spero non si arrivi a un voto: ma non credo sarebbe la fine del governo, non credo che la Lega lo farebbe cadere»: Luigi Di Maio commenta ...

Ranieri punge la Lazio - il club biancoceleste non ci sta : “affermazioni pesanti - intervenga la Lega Calcio” : Il portavoce della Lazio ha risposto in maniera netta a Claudio Ranieri, chiedendo l’intervento della Lega Calcio “Il mio pensiero in merito alle dichiarazioni di Ranieri è quasi scontato, io credo che su queste dichiarazioni debba intervenire la Lega dato che si tratta di affermazioni gravi e pesanti. Queste affermazioni nascono da una confusione fra tifoso e tesserato, tra persona che fa il tifo per una determinata squadra e ...

Siri - Toninelli : “Spero accetti decisione di Conte e non ci sia voto in cdm”. Il Legale : “Norme erano di interesse pubblico” : “Noi speriamo che non si voti in cdm, non servono al governo né all’Italia bracci di ferro, spero che lui capisca e accetti la decisione di Conte“. Così il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, a 24 Mattino su Radio24 ha commentato il caso del suo sottosegretario Armando Siri e l’annuncio del premier dell’intenzione di portare al prossimo consiglio dei ministri la proposta di revoca della nomina dell’esponente del ...

C'è una "grande opera" che non fa (più) discutere Lega e Movimento 5 stelle : Oggi sopralluogo al Terzo valico della Commissione dei Trasporti della Camera per monitorare lo stato di avanzamento del...

Trump : mio ex Legale non testimonierà : 1.00 Il presidente Trump non consentirà all' ex legale della Casa Bianca, Don McGahn di testimoniare in Congresso. "Ha già testimoniato per 20 ore", ha detto Trump riferendosi all'audizione dell'ex legale davanti al team de procuratore Mueller sul Russiagate.Trump ha spigato che se consentisse a McGahn di testimoniare questo spianerebbe la strada ad altre convocazioni da parte del Congresso. Dal rapporto di Mueller emerge che Trump chiese a ...

Picchiato da bulli - Legale 22enne : "Non c'era al raid" : Taranto, 2 mag. (AdnKronos) - di Silvia Mancinelli "Il mio assistito ha risposto alle domande del giudice fornendo la propria versione dei fatti. Non ha confessato, anzi ha negato di aver partecipato ai raid". Lo ha detto all'Adnkronos l'avvocato Gaetano Vitale che, nel processo per le aggressioni s

Siri indagato - Conte : “M5s non approfitti per cantare vittoria politica e Lega non si lasci guidare da reazioni corporative” : “Invito il M5s a non approfittare di questa soluzione per cantare una vittoria politica. Invito la Lega a non lasciarsi guidare da reazioni corporative”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo aver annunciato di voler portare la revoca del sottosegretario leghista Armando Siri in Consiglio dei ministri. L'articolo Siri indagato, Conte: “M5s non approfitti per cantare vittoria ...

Giuseppe Conte - colpo di mano : 'Propongo la revoca di Siri. Cosa non devono fare Lega e M5s ora'. Caos? : ... 'Invito la Lega a non lasciarsi guidare da reazione corporative e il M5s a non approfittare di questa soluzione per cantare una vittoria politica '. Parole che lasciano intendere come, forse, non ci ...

Siri - Conte : "Deve dimettersi | La Lega non sia corporativa - M5s non ne approfitti" : Svolta nel tira e molla sul sottosegretario leghista con il premier che ne chiederà la revoca delle deleghe nel prossimo CdM pur non ergendosi a giudice. E spiega agli alleati di governo come non comportarsi nelle prossime ore.

Conte a Lega : chiedo posizione non corporativa su dimissioni Siri : Roma, 2 mag., askanews, - "Invito la Lega a comprendere che questa decisione non è una condanna. Quindi si lasci ispirare dal superiore interesse e non dalla reazione corporativa". Lo ha detto il ...