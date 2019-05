La Lega fa quadrato | «Siri non lascia» Di Maio | tanto casino per una poltrona

Sottosegretario Siri indagato per corruzione : la Lega fa quadrato - ma M5S chiede le dimissioni - : Non è più una questione tecnica giuridica ma morale e politica. Va bene rispettare i tre gradi di giudizio, ma qui la questione è morale. Ma se i fatti dovessero essere questi è chiaro che Siri ...

Armando Siri indagato per corruzione <br>La Lega fa quadrato : Il sottosegretario di Stato per le Infrastrutture e i Trasporti Armando Siri, in quota Lega, è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Roma con l'accusa di corruzione. Il senatore leghista, stando a quanto si apprende, è finito nell'inchiesta che riguarda un faccendiere nel settore dell'energia sempre alla ricerca di sostegni politici e vicino ad un uomo condannato per concorso esterno in associazione mafiosa, oggi ...