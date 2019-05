La Lega blinda Siri | resa dei conti in Cdm Di Maio | quanto casino per una poltrona

La Lega blinda Siri : resa dei conti in Cdm : Non è escluso un confronto con Conte nei prossimi giorni, e nemmeno un vertice a tre prima del fatidico Consiglio dei ministri, per trovare una soluzione politica ed evitare che volino gli stracci. ...

'Alla Lega ci pensa la Lega'. Il Carroccio ha blindato Siri : È una cosa da mettere in conto per chi fa politica'. Più netta, in un'intervista a Repubblica, Giulia Bongiorno , ministro della Funzione Pubblica: 'Siri è stato trattato dai media come un condannato ...

"Alla Lega ci pensa la Lega". Il Carroccio ha blindato Siri : Mentre Giuseppe Conte, che ha preso in mano il caso Armando Siri, chiede pazienza, non accenna a calare la tensione tra Lega e M5s sulla vicenda del sottosegretario ai Trasporti del Carroccio, indagato per corruzione. L'interessato, per il momento, non ha alcuna intenzione di dimettersi, anche perché può contare sul sostegno del suo partito, che non intende mollarlo nonostante le ripetute richieste di un passo indietro da parte dell'alleato. Un ...

Siri - M5S all'attacco : «Dimissioni necessarie - chiarisca su 4 punti». Ma la Lega lo blinda : I 5 Stelle tornano all'attacco sul caso del sottosegretario Siri: «Le stanno provando tutte per distogliere l'attenzione sul tema principale: le dimissioni di Siri. Prima gli...

Siri indagato per corruzione - Di Maio : “Si dimetta”. Lega lo blinda : “Piena fiducia” : Il vicepremier pentastellato Luigi Di Maio attacca: "Sarebbe opportuno che il sottosegretario Siri si dimettesse". Il suo partito lo blinda: "Piena fiducia nel sottosegretario Armando Siri, nella sua correttezza. L'auspicio è che le indagini siano veloci per non lasciare nessuna ombra", fa sapere la Lega in una nota.Continua a leggere

Slitta lo sblocca-cantieri - lite M5S-Lega e Di Maio blinda Toninelli : «Squadra che vince non si cambia». Danilo Toninelli sinora è stato una garanzia per Matteo Salvini ed è quindi ovvio che il segretario della Lega neghi possa cambiare...

Volley : SuperLega - Perugia senza problemi contro Padova - primo posto blindato : Perugia- La Sir Safety Perugia impone alla Kioene Padova la legge del PalaBarton imponendosi, nell' anticipo dell'11a di ritorno , con un netto 3-0 che permette alla squadra di Bernardi di blindare il ...