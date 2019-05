La guerra delle fake news | così si manipolano i media

I palombari della Marina Militare italiana distruggono 52 ordigni della seconda guerra mondiale al largo delle acque di Palermo : Roberto Chifari Segnalati da un apneista durante un’immersione sportiva ad Altavilla Milicia, in provincia di Palermo, sono stati neutralizzati dalla Marina Militare 52 ordigni risalenti alla seconda guerra mondiale I palombari del Gruppo Operativo Subacquei (GOS) del Comando Subacquei ed Incursori della Marina Militare (Comsubin), distaccati presso il Nucleo SDAI (Sminamento Difesa Antimezzi Insidiosi) di Augusta, hanno condotto una ...

guerra sul ritorno delle Province : Lega favorevole - altolà dei grillini : Lo scontro, in realtà, prende piede su un testo ancora non definitivo, al quale hanno lavorato per più di sei mesi, 'in piena sintonia', il viceministro M5S dell'Economia, Laura Castelli, e il ...

Irregolari - la guerra delle cifre. "Ecco perché ora sono 90mila" : La guerra delle cifre sui migranti va avanti. Il tema degli Irregolari presenti sul nostro territorio accende la campagna elettorale. Il minsitro Di Maio oggi ha attaccato Salvini chiedendo tempi rapidi per i rimpatri. Salvini non ha risposto "alle provocazioni" del leader grillino e ha di fatto ribadito la sua linea sul fronte della gestione dei flussi migratori. Ma negli ultimi giorni i gialloverdi litigano su una cifra: quella degli ...

25 Aprile - la Resistenza delle donne : tra guerra antifascista e lotta di emancipazione : C’era Giovanna Marturano, «La bimba col pugno chiuso», morta a 101 anni senza mai smettere di lottare per la giustizia sociale, Irma Bandiera, staffetta nella 7° GAP che divenne combattente con il soprannome di “Mimma”. Fu catturata dai nazifascisti mentre tornava a casa dopo aver trasportato armi e documenti compromettenti. Fu seviziata dai fascisti per sei giorni, ma non rivelò mai i nomi dei propri compagni, facendosi fucilare ai ...

I prezzi delle prossime console potrebbero aumentare - a causa della guerra dei dazi fra America ed Europa : Brutte notizie per i giocatori di tutta Europa (italiani compresi), sembra infatti che le prossime generazioni di console potrebbero subire un incremento di prezzo, a causa della guerra dei dazi in corso fra America ed Europa. Considerando che la next gen potrebbe essere abbastanza costosa, questo spauracchio arriva proprio in un brutto momento.Come riporta VG247, se gli Stati Uniti dovessero confermare le nuove tasse di 11 miliardi di dollari ...

The Elder Scrolls : Legends - guerra delle Alleanze disponibile su PC e dispositivi mobile : The Elder Scrolls: Legends - Guerra delle Alleanze è ispirato alla Guerra tra le Alleanze che infuria in Elder Scrolls Online, ed è disponibile ora per PC, ma anche per dispositivi mobili Android e iOS.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Bethesda per il trailer e tutti i dettagli di questo nuovo titolo:Leggi altro...

Brexit - scoppia la guerra delle parole : Con termini che spesso dicono molto sul dibattito che sta paralizzando la politica d'Oltremanica. Vediamoli: Brexiter o Brexiteer : è il sostenitore della Brexit pronto in molti casi anche al 'No ...

In Siria la rivoluzione ha perso anche la guerra delle immagini : La Siria degli Assad è stata per quasi cinquant’anni uno dei buchi neri dell’informazione mondiale. Ora gli attivisti sono stati privati nuovamente della loro voce, spiega la ricercatrice Donatella Della Ratta. Leggi

Usa - Trump riapre il fronte della sanità : la guerra alla riforma di Obama radicalizza il messaggio in vista delle Presidenziali : Negli Stati Uniti si riapre la guerra sull’Obamacare. Il Dipartimento della Giustizia ha deciso di sostenere legalmente la sentenza di un giudice federale che a dicembre ha invalidato l’intero Affordable Care Act, la legge sanitaria voluta da Barack Obama. I repubblicani assistono preoccupati alla mossa dell’amministrazione, che rischia di dispiacere a larghi settori di elettorato. I democratici vedono invece nelle polemiche un modo per superare ...

Cruise-Kidman : è guerra - l’attrice esclusa delle nozze del figlio : Tom Cruise e Nicole Kidman: è guerra aperta, cosa è successo Secondo quanto riporta il The Sun, non scorre buon sangue tra Tom Cruise e Nicole Kidman. I due attori sono stati sposati per 11 anni, dal 1990 al 2001, ed hanno adottato due bambini, ora diventati ragazzi, Connor e Isabella. Proprio il giovane Connor […] L'articolo Cruise-Kidman: è guerra, l’attrice esclusa delle nozze del figlio proviene da Gossip e Tv.

«Massacro in maschera» : chi spinge alla guerra il Popolo delle Stelle? : Dietro la comoda maschera del «conflitto tribale», ci sono le responsabilità della politica locale e l'assenza di quella internazionale. Anche i bambini e le donne uccise sabato scorso nella polvere, ...

Nutella - Pan di Stelle e Nutkao : la guerra delle creme spalmabili : Leggi anche Nasce «Spìcciati», il nuovo modo di sbarazzarsi delle monetine creando economia Economia circolare e nuovi lavori, perché si può Piano Energia e Clima 2030: l'Italia sta facendo ...

La guerra delle donne giapponesi ai tacchi a spillo : ... grazie al movimento KuToo, sta affrontando per la prima volta di petto e con gli occhi del mondo addosso 'Il più grande problema in Giappone - dice la stessa Ishikawa - è che molte persone pensano ...

guerra IN SIRIA/ Card. Zenari : le sanzioni uccidono più bambini delle bombe : Oltre mille bambini morti nel solo 2018, denuncia l'Unicef. Ne abbiamo parlato con l'arcivescovo di Damasco che conferma la strage