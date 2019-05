La gaffe del Ministero | la sua app per trovare lavoro non funziona neanche

“Il lavoro rende liberi” : la gaffe del Comune di Martina Franca che ricorda Auschwitz : A Martina Franca, in Puglia, n manifesto dedicato al 1 maggio si trasforma nel tragico omaggio al campo di sterminio di Auschwitz dove milioni di ebrei furono torturati e uccisi dall'esercito nazista nella Seconda guerra mondiale. La gaffe apre una questione sulla qualità della comunicazione istituzionale in tempi come quelli che stiamo vivendo.Continua a leggere

Clamorosa gaffe del tg di France 2 : Leonardo presentato come 'genio francese' - e non è neanche l'unico sfondone -

La gaffe della tv France 2 : «Leonardo è francese». Storia di un equivoco che si ripete L’errore del giornalista : video : Il Tg2 risponde piccato alla rete più importante d’Oltralpe. Ecco perché, a cinquecento anni dalla morte, l’appartenenza del genio (italianissimo) fa ancora discutere

U&D riprese 29 aprile : gaffe della Cavaglia - chiama Manuel 'Giulio' - lui va via furioso : Lunedì 29 aprile è stata registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne. Tra le protagoniste indiscusse c'è stata sicuramente la tronista Giulia Cavaglia. La ragazza si sta avvicinando sempre di più al momento della scelta e l'ansia e la confusione sono alle stelle. Dopo i diverbi con Flavio a causa dei suoi comportamenti alquanto ambigui, nel corso della registrazione di ieri pomeriggio il ragazzo non è più tornato in ...

"Sto perdendo le po...e". La gaffe hot della Lamborghini in diretta : Elettra Lamborghini, la bella ereditiera autrice del singolo Pem Pem, è ritornata alla ribalta e agli onori delle cronache grazie alla sua partecipazione come giudice al programma The Voice of Italy diretto quest'anno da Simona Ventura e che vede in veste di giudici oltre alla Ventura e alla Lamborghini anche Gigi D'Alessio, Morgan e Gue Pequeno.Elettra Lamborghini : il raptus dell'ereditiera immortalato da StrisciaElettra Lamborghini non passa ...

Matrix - clamorosa gaffe nello spot del programma di Nicola Porro : "Interviste ai leader in corsa per..." : Anche i migliori... sbagliano. Succosa gaffe alla ripartenza di Matrix, il talk-show condotto da Nicola Porro su Canale 5. Il ritorno, in verità, è previsto per il prossimo 30 aprile, ma già si discute dello scivolone nel promo proposto sui canali Mediaset. Come sottolinea tvblog.it, non è infatti p

Ciao Darwin - la gaffe della concorrente "altissima" : "Ha le poppe puntute" - Bonolis è allibito : Tra le mille gaffe imbarazzanti dei concorrenti di Ciao Darwin, spicca per originalità quella della rappresentante degli "altissimi", contrapposti naturalmente ai "piccoli". La ragazza, Golia di 181 centimetri, è stata chiamata a rispondere a una domanda solo in apparenza facilissima. Doveva riconos

Epcc - Antonella Celerici ospite di Cattelan : “Fa schiuma ma non è sapone…” - le sue gaffe più celebri protagoniste del cruciverbone : Almeno due sono diventate da subito dei veri e propri tormentoni. Le gaffe in diretta di Antonella Clerici si sono guadagnate un posto nell’olimpo dei momenti di televisione più divertenti di sempre. ospite ieri sera del secondo appuntamento (già disponibile on demand) con E poi c’è Cattelan, il late night show di Sky Uno, si è messa alla prova con un cruciverbone sulla tv che non poteva proprio prescindere da alcuni dei tormentoni legati alla ...

Antonella Clerici : gaffe e doppi sensi nel revival del 'cruciverbone' : Ospite di 'E poi c'è Cattelan', il late night show di Sky Uno condotto da Alessandro Cattelan, Antonella Clerici si è messa alla prova con un 'cruciverbone' sulla televisione in cui le risposte ...

Mara Venier fa una gaffe al Tg1 : scambia la domenica della Palme per Pasqua : Mara Venier in splendida forma sembrava non accusare i colpi del sabato sera scatenato a Ballando con le stelle che l'ha vista ballerina per una notte. Infatti, sono bastati pochi secondi di collegamento con il Tg1 per svelare al pubblico la stanchezza della conduttrice veneta. 'Buona domenica di Palm... di Pasqua al pubblico del Tg1' ha esordito la Venier prendendo la linea con Marco Frittella in chiusura dell'edizione delle 13:30 di oggi ...

Star Wars Celebration - la gaffe dell account Twitter ufficiale 'E voi da che parte state ' : Non si può che interpretarla come una gaffe, una leggerezza di qualche social editor sprovveduto ma una semplice frase, 'If you were part of the Star Wars universe, what side would you be on? #...

Ajax-Juve - gaffe della regia che inquadra un cartello contro i bianconeri : Il pubblico della Johan Cruijff Arena ha dato spettacolo durante Ajax-Juventus. Ma a fare una gaffe è la regia, che in mezzo alla meravigliosa coreografia dei tifosi olandesi ha inquadrato per sbaglio ...

Ilaria D’Amico - nuova gaffe della conduttrice : “I tifosi dell’Ajax hanno approccioo da triccheballacche”. Polemiche sui social : Dopo quella nel postpartita di Totthenham-Manchester City, Ilaria D’Amico ha fatto una nuova gaffe che ha scatenato Polemiche sui social. La giornalista sportiva di Sky stava commentando il prepartita di Ajax-Juventus, quarto di finale di Champions League giocato mercoledì sera, quando ha parlato di “approccio quasi partenopeo, da triccheballacche“, in riferimento al clima all’esterno dell’hotel nel quale ...