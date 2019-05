La fine del mondo è vicina | profezia di Ezechiele supportata da una foto | ecco quando

La fine dell'Aids? Ora è possible bloccarne la trasmissione : Ora "va garantito che tutte le persone sieropositive abbiamo accesso ai test e a cure efficaci per mantenere una carica virale non rilevabile".Nel 2017 almeno 40 milioni di persone nel mondo vivevano ...

Noel Gallagher : 'Tre dischi in uscita entro la fine dell'anno' : Dopo l'esibizione al Concerto del Primo Maggio Noel Gallagher è stato intervistato ai microfoni di RTL 102.5 durante Protagonisti , in occasione del lancio di Black Star Dancing , nuovo singolo che ...

Tasmania - viaggio fino alla fine del mondo : La fine del mondo è però a Strahan, piccolo villaggio di pescatori di aragoste e porta di accesso al Franklin-Gordon Wild Rivers Park , parte del Tasmanian Wilderness West e anch'esso Patrimonio dell'...

Calendario Serie A calcio - orari e programma delle partite del fine settimana. Come vederle in tv e streaming su Sky e DAZN : Si disputa in questo weekend la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019, che ha già emesso il suo verdetto tricolore, ma qualcosa da dire in merito alle altre posizioni le ha. L’inizio delle danze è riservato al derby della Mole tra Juventus e Torino, che gode della scena del venerdì sera all’Allianz Stadium. I granata cercano tre punti d’oro nella furiosa lotta per il quarto posto che vale la Champions ...

Tasmania - viaggio verso la fine del mondo : Scenografie preistoriche e scogliere tempestose. E una foresta pluviale che copre la metà dell'isola. La Tasmania è una perfetta fusione di natura incontaminata, di cucina come esperienza indimenticabile, di arte che è pura provocazione e pure di incredibili eco resort di lusso. Ecco le esperienze irrinunciabili sull’isola-stato più green dell’Australia. Efferevescente Hobart, la capitale della Tasmania Agli antipodi del mondo sì, ma Hobart vi ...

Oroscopo 4-5 maggio Paolo Fox : le previsioni del fine settimana : Paolo Fox Oroscopo: le prime previsioni del weekend prossimo (4 e 5 maggio 2019) Come ogni settimana, Paolo Fox ha anticipato le sue previsioni dell’Oroscopo del weekend che sta per arrivare, sulle pagine di DiPiùTv. Nell’ultimo numero della rivista, sono disponibili le previsioni dello zodiaco complete, relative a tutti i giorni compresi tra il 4 e il 10 maggio: noi in questo pezzo riportiamo, però, solo alcune piccole indicazioni, ...

Dall'ambiente alla fine dell'Austerity : il programma del M5s per le prossime Europee : Politica migratoria comune per la redistribuzione europea 6. Lotta alla grande evasione, alla corruzione e alla criminalità Nelle scorse settimane Luigi Di Maio ha presentato i suoi alleati in Europa ...

Xavi conferma : 'Mi ritiro alla fine della stagione. Farò l'allenatore' : Con il Barcellona e la Spagna ha vinto tutto Xavi, leggenda del Barcellona e del calcio spagnolo, ha vinto la Coppa del Mondo nel 2010 e due Campionati Europei nel 2008 e nel 2012, con la Spagna; con ...

Palermo - fine dell’incubo per Sharon : ritrovata la diciassettenne : La ragazza, che ha solo diciassette anni, si era allontanata dalla comunità per minori in cui era ospite a San Giuseppe Jato (Palermo), lo scorso 9 aprile. È stata proprio Sharon, dopo quasi un mese di assenza, a mettersi in contatto con sua madre, permettendo così che i carabinieri la rintracciassero.

Rai3 : “Passato e presente” - Superga - la fine del Grande Torino : Il professor Paolo Colombo e Paolo Mieli ripercorrono la storia del Grande Torino a “Passato e Presente“, il programma di Rai Cultura in onda venerdì 3 maggio alle 13.15 su Rai 3 e alle 20.30 su Rai Storia. Sono le 17.04 del 4 maggio 1949. L’aereo con a bordo il Grande Torino si schianta sulla collina della Basilica di Superga. Scompare l’intera squadra. Una tragedia, che colpisce al cuore non solo la città di ...

Valve pubblicherà il primo gioco "completo" per VR entro la fine del 2019 : Come probabilmente saprete, Valve ci ha introdotto a Valve Index, il suo nuovo visore VR. Tantissime notizie sono arrivate sull'headset incluso il suo prezzo di $ 999, che include l'headset, due controller e la stazione base. Tuttavia, ciò che potrebbe essere sfuggito è il gioco VR di Valve.Secondo Sam Machkovech di Arstechnica, Valve prevede di pubblicare il suo primo gioco VR "completo" entro la fine del 2019. Il gioco funzionerà su qualsiasi ...

MotoGP - GP Spagna 2019 : la guida tv del fine settimana. Orari - streaming - programmazione TV8 e Sky : Manca ormai solo un giorno al via ufficiale del weekend del Gran Premio di Spagna 2019, quarta tappa stagionale di un Motomondiale che comincia il lungo tour europeo estivo. I migliori centauri del Pianeta si apprestano a scendere in pista sul tracciato andaluso di Jerez de la Frontera in un weekend di gara molto significativo e importante per gli equilibri del campionato nella classe regina. Dopo il clamoroso passo falso di Marc Marquez in ...