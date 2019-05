La curva della Juventus omaggia il Grande Torino

Grande Torino - a 70 anni da Superga l'omaggio della curva della Juventus : ... venerdì delegazioni dei musei di Juve, Toro, Fiorentina, River Plate e Benfica si sono incontrate a Superga davanti alla lapide, colorata da sciarpe di squadre di tutto il mondo. E sabato gli ...

La curva Sud della Juve omaggia il Grande Torino : "Onore ai caduti di Superga" : Bellissimo gesto da parte dei tifosi della Juventus durante il derby contro il Torino che, in Curva Sud, hanno esposto lo striscione "Onore ai caduti di Superga". Alla vigilia del 70.esimo ...

Napoli - una parte della curva A incontra Callejon : Un'ora fa, all'esterno del centro sportivo di Castel Volturno, c'è stato un incontro tra una delegazione del Napoli, composta tra gli altri anche da José Callejon, e un gruppo di tifosi della curva A. ...

Mattino : Ultras della curva A hanno incontrato Callejon per spiegare la loro posizione : Prove tecniche di riappacificazione. Lo scrive il Mattino. Alla fine dell’allenamento del Napoli, ieri, una trentina di tifosi dei gruppi organizzati della Curva A, sotto il controllo della Digos, ha voluto incontrare una delegazione della squadra e, soprattutto Callejon, per spiegare che gli ultrà non hanno condiviso il rifiuto della maglia avvenuto a Frosinone. La notizia conferma l’indiscrezione arrivata al Napolista nei giorni ...

Atalanta - il 6 maggio al via la demolizione della curva Pisani : i tifosi potranno assistere : Dopo la cantierizzazione e la preparazione ai lavori, lunedì 6 maggio dopo le 19 verrà ufficialmente data la prima “pinzata” alla Curva Pisani che inizierà così ad essere demolita. Per i tifosi sarà possibile assistere ai primi lavori di demolizione, sarà infatti aperta al proposito la Curva Morosini. Si potrà accedere alla Curva Morosini a partire dalle […] L'articolo Atalanta, il 6 maggio al via la demolizione della Curva ...

Caso Callejon - amarezza D'Angelo : 'Non sono i ragazzi della curva B' : Gli stessi che oggi si chiedono quale piega stia prendendo il mondo ultras alla luce degli ultimi fatti di Frosinone-Napoli. Come è rimasto quando dal settore ospiti dello stadio Benito Stirpe è ...

Coppa Italia - Lazio : settore della curva Nord punita - ma con la sospensione : Lazio nel mirino del Giudice Sportivo. Per quanto accaduto durante la semifinale della settimana scorsa , a San Siro, contro il Milan quando cori e ululati razzisti avevano preso di mira i rossoneri ...

Coppa Italia - il giudice sportivo "chiude" la curva della Lazio : I cori contro Bakayoko e Kessie in occasione del ritorno della semifinale di Coppa Italia di San Siro contro il Milan non portano a una vera e propria sanzione nei confronti della Curva Nord della ...

Giudice sportivo : curva Nord della Lazio chiusa (pena sospesa) per cori razzisti : La Curva Nord della Lazio ha subito una sanzione da parte del Giudice sportivo a seguito dei cori razzisti contro Kessiè e Bakayoko Il Giudice sportivo ha chiuso per un turno la Curva Nord della Lazio dopo i cori razzisti degli ultras biancocelesti nei confronti di Kessie e Bakayoko durante il match di coppa Italia contro il Milan. La pena è però sospesa per un periodo di un anno, quindi non vi sarà nessuna limitazione ai tifosi in ...

Inter - curva Nord : coreografia sul fallimento europeo della Juve era stata vietata : Nelle ultime settimane, in casa Inter si è parlato molto della Curva Nord soprattutto per gli screzi avuti con l'ormai ex capitano Mauro Icardi. Il cuore del tifo nerazzurro durante alcune partite si è lasciato ad andare ad alcuni cori contro il centravanti argentino, scontrandosi con il resto dello stadio che, invece, ha fatto sentire il proprio supporto all'attaccante. Al contempo, la Curva Nord è famosa anche per le sue coreografie, e quella ...

L'inversione della curva dei rendimenti non fa paura : ... spiega che anche se i dati continuano ad essere eterogenei, stiamo iniziando a riscontrare alcuni segnali di ripresa nell'economia globale e continuiamo a credere di non essere prossimi ad una fase ...

Il Mattino : striscioni in mano alla Digos. Si indaga tra gli ultrà della curva B : Sul Mattino le indagini sui tre striscioni esposti ieri in tre luoghi simbolici della città: piazza del Plebiscito, via Marina e all’esterno dello stadio San Paolo. Una dichiarazione di guerra ad Aurelio De Laurentiis e alla squadra azzurra. Giuseppe Crimaldi racconta che la Digos ha sequestrato gli striscioni e che sarebbe prossima all’identificazione degli autori: l’iniziativa verrebbe da uno dei gruppi ultrà della Curva B. Tuttavia, ...

Atalanta - 7mila tifosi allo stadio : festa d'addio prima della demolizione della curva : A Bergamo, sugli spalti dell' Atleti Azzurri d'Italia , è il momento di fare festa. E questa volta la squadra di Gasperini, che sarà impegnata nel monday night di Serie A contro l'Udinese, non c'entra.

La corsa e la curva sud della politica : ... che cioé alla base di tutto non ci sia un intento razzista, diciamo che il pasticcio è stato servito e tutto è servito solo ad alimentare il coro della curva sud della politica , tra sovranisti e ...