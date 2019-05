La cuffia che stimola le funzioni cerebrali

wired

(Di venerdì 3 maggio 2019) Allenare il cervello per incrementare la lucidità al fine di prendere le giuste decisioni. L’ambizione dei fondatori di PlatoWork punta tutto sul funzionamento di un metodo basato sullazione transcranica elettrica continua, che sfrutta l’invio di microcorrenti indolori in determinati punti del cervello.A veicolare le onde elettriche è la, che occupa la fronte e la parte posteriore del cranio, consentendo al cervello di vincere stress e stanchezza per focalizzare il pensiero su una delle quattro attività per le quali è programmato l’apparecchio (e l’app per smartphone, cui si collega via Bluetooth, che l’accompagna): memoria, apprendimento, creatività e risoluzione dei problemi.Circoscritta a lungo a specifiche figure come ricercatori e militari, la neurozione aiuta ma va gestita con cautela: per gli autori di PlatoWork non bisogna andare oltre i trenta ...

