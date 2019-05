La Cina è la maggiore produttrice di birra al mondo

gqitalia

(Di venerdì 3 maggio 2019) Hanno cominciato per primi e adesso guidano il mercato mondiale. I cinesi sono i maggiori produttori di, con 497,8 milioni di ettolitri, come afferma il report 2018 realizzato da Unioni in collaborazione con l'Università degli studi di Firenze-ObiAr (Osservatorio permanente sullaartigianale) e relativo al 2016. Segue l’Europa, con 400,2 milioni di ettolitri.È una tradizione antichissima, quella della, in: le ricerche archeologiche hanno permesso di scoprire alcuni cocci con i resti di una bevanda fermentata che risalgono addirittura al 7000 avanti Cristo. Quella specie di, chiamata Lao Li, era prodotta con riso fermentato in miele e alcuni frutti, come biancospino e uva: doveva essere una via di mezzo fra sidro,, vino e idromele. A questa bevanda venne poi preferito il vino di riso, l*’huangjiu*: fino al 1900 lafu praticamente ...

stuarda_tudor : RT @Keynesblog: @AmedeoPrincipe @GuidoCrosetto @DavideBergna A parte gli aerei, la meccanica è di gran lunga la nostra maggiore esportazion… - ShopperTrakIT : Una crescita più lenta del mercato, il cambiamento delle abitudini di consumo delle nuove generazioni e l’incidenza… - Ianweth24 : RT @italiadeidolori: @MariaElide5 @VenetianCoin @davide_schroeer Non hanno capito il suo potere, che è ben maggiore di un Salvini o altri p… -