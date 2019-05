La betoniera fuori controllo che ha investito e ferito 6 pedoni a Roma

agi

(Di venerdì 3 maggio 2019) Ha travolto una ventina di auto e haalcuni. Paura questa mattina in via Casilina adove un camionistano di 48 anni ha perso ildel mezzo creando diversi incidenti tra via Tor Tre Teste e via Pietro Belon. Sul posto sono arrivate sette ambulanze, volanti della polizia di stato e uomini della polizia locale diCapitale.Pesante il bilancio dei feriti: una donna, investita, è stata portata all'ospedale San Giovanni Addolorata in codice rosso, due uomini al Policlinico Tor Vergata in codice rosso ed una quarta persona sempre con un triage rosso al Policlinico Umberto I. È rimastoanche il conducente dellatrasportato al nosocomio universitario di viale Regina Elena in codice giallo. Sono in corso indagini per capire la dinamica dell'incidente. Intanto la polizia locale sta procedendo al sequestro dellae di ...

