La bambina spiega agli adulti come salvarsi da un attacco armato | il racconto è da

(Di venerdì 3 maggio 2019) “Se qui arrivasse una persona armata, sareste tutti morti“. È l’inizio deldi unadi fronte a un gruppo di, dipendenti di un’azienda, riuniti in una lezione di team building in caso dinegli uffici. “Se parlate ad alte voce, l’aggressore vi scopre. Per questo a volte giochiamo a chi sta in silenzio il più a lungo possibile. Potete provare a proteggere i vostri amici spingendo le sedie e i tavoli contro le porte. Potete anche coprire le finestre, così che nessuno vi veda. E non potete piangere, altrimenti rivelate il vostro nascondiglio”. Il discorso della, che spiazza i presenti, nasce dalla partecipazione, a scuola, dei corsi che si tengono nelle scuole degli Stati Uniti perdalle stragi. Il video è stato realizzato dal movimento March for our lives dopo la strage nella scuola di Parkland ...

