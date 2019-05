La 35a giornata di Serie A ai blocchi di partenza | le quote di William Hill

calcioweb.eu

(Di venerdì 3 maggio 2019) La trentacinquesima giornata diA si preannuncia ricca di spettacolo: in programma diversi match decisivi per definire la classifica in vista della fine del campionato., in gioco dal 1934, è in prima fila per offrire le sue Migliori Quote nelle giornate diA. Inoltre, il bookmaker dà il benvenuto ai nuovi utenti con il codice ITA215, che permette di ricevere 15 euro più 200 euro di bonus cashback.Si parte questa sera con il derby della Mole. Il Torino di Mazzarri è desideroso di fare il colpaccio contro una Juventus che potrebbe già essere entrata in clima vacanza. I granatahanno bisogno di punti per entrare e stabilirsi definitivamente in zona Champions League, anche in vista delle partite del weekend che coinvolgeranno le dirette avversarie di classifica Milan, Roma e Atalanta. Lo storico, però, parla chiaro e ricorda che la Vecchia Signora ha perso ...

