Kikò Nalli è un fiume in piena | dopo Tina messaggio ai figli | “Datemi un segnale”

Gf - Kikò Nalli piange per i figli. Colpa di Ambra? : Kikò Nalli sta piano piano facendosi spazio tra gli abitanti della casa del Grande Fratello . Sia come confidente di altri inquilini della stessa, come ad esempio è accaduto con Gianmarco Onestini che ...

Tina Cipollari : "Kikò Nalli? Ambra è molto bella fisicamente ma non sarà mai come me" : Tina Cipollari, intervistata dal settimanale 'Nuovo', in edicola questa settimana, ha commentato, per la prima volta, il presunto flirt tra l'ex marito Kikò Nalli e la professoressa Ambra, nato sotto le telecamere della casa del 'Grande Fratello': Non per minimizzare Ambra, ma lei con Kikò non reggerebbe nella vita vera perché lui è uno che ama molto la leggerezza. fisicamente è molto bella ma non sarà mai come Tina ...

Grande Fratello 2019 - Kikò Nalli scrive ai figli : “Datemi un segno!” : Grande Fratello, Kikò Nalli fa un appello ai figli: “Mi mancate come ossigeno” Quando si accetta di partecipare al Grande Fratello si sa che le persone care che restano al di fuori mancheranno e non poco per tutta la durata della permanenza all’interno della casa. Francesca De André sentirà la mancanza del suo fidanzato Giorgio (anche se non si può dire lo stess) così come Valentina Vignali e tanti altri. Tra questi v’è ...

Grande Fratello - il figlio di Kikó Nalli su Ambra : 'Vuole solo farsi pubblicità' : Sin dai primi giorni all'interno della casa, è scattata la scintilla tra Kikò Nalli, ex marito della conosciutissima ed esuberante Tina Cipollari con cui ha tre figli e la professoressa Ambra. La donna, ha dovuto abbandonare la casa presto in quanto eliminata dal televoto. Uscita dalla casa, non ha negato il fatto che Kikò le mancava davvero tanto e lo stesso ha detto l'ex marito della Cipollari che pochi giorni fa, prima della diretta le ha ...

Kikò Nalli in lacrime al Grande Fratello 2019 : “Ho paura” : Grande Fratello 2019, Kikò Nalli piange: “Ho paura che i miei figli…” La separazione non è un evento facile da sopportare soprattutto se si hanno dei figli di mezzo. C’è da dire, però, che Kikò Nalli e Tina Cipollari sono riusciti a rendere affatto traumatica la loro separazione tanto che i figli vivono nella stessa casa in cui sono cresciuti una settimana insieme a lui e una settimana insieme a lei, così da evitare di ...

Il figlio di Kikò Nalli contro la Lombardo : 'Hai baciato papà per farti pubblicità' : Lo scorso lunedì durante la quarta puntata del Grande Fratello, Ambra Lombardo è tornata nella Casa per fare una sorpresa a Kikò Nalli. Al termine dell'incontro i due ex coinquilini si sono scambiati un bacio focoso, ufficializzando di fatto la loro conoscenza. Mentre Tina Cipollari ha ironizzato sull'accaduto, in queste ore il figlio dodicenne dell'Hairstilyst si è scagliato contro la professoressa siciliana. Dopo il bacio il gieffino è ...

Grande Fratello 16 - Kikò Nalli : "Ambra? Saprò farla accettare ai miei figli" : Kikò Nalli, a poche ore dal bacio con Ambra, ha un momento di sconforto perché avverte particolarmente la mancanza dei tre figli, frutto dell'amore con Tina Cipollari. L'hair stylist si sfoga, in giardino, con Michael Terlizzi che, a suo modo, cerca di tirargli su il morale: Mi ha dato una Grande gioia. La voglio vivere se lei lo permette con tutta la serenità del mondo. Per me è cominciata dal primo giorno che è entrata. Quando l'ho ...

Grande Fratello - Kikò Nalli e Ambra Lombardo si baciano : ecco la reazione di Tina Cipollari : Già la settimana scorsa Tina Cipollari non si era trattenuta dal commentare l’eliminazione dalla casa del Grande Fratello di Ambra Lombardo, la professoressa siciliana di cui il suo ex marito Kikò Nalli si è infatuato sin dai primi giorni di convivenza. “Sei sempre molto sfortunato in amore”, aveva detto ironica in una Instagram story l’opinionista di Uomini e Donne. E lunedì sera, nel corso della quarta puntata del reality condotto ...

Kikò Nalli - lettera ad Ambra Lombardo/ 'Nel tuo cuore tieni uno spazio anche me' : Kikò Nalli ha scritto una lettera ad Ambra Lombardo, le parole di lei spiazziano tutti: 'Lo penso molto', le parole di lui.