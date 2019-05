Keira Knightley è incinta | le prime foto con il pancione

blogo

(Di venerdì 3 maggio 2019)Primi scatti conin bella vista per, ufficialmentedi James Righton, suo sposo dal 2013. L'ex diva dei Pirati dei Caraibi si è presentata al party Chanel, andato in scena ieri a Parigi, con chiare ed evidenti 'rotondità'. Per lae Righton, tastierista della rock band Klaxons, sarà il secondo figlio, a 4 anni dalla nascita di Edie.Nel passato sentimentale dianche due anni d'amore con Jamie Dornan e 5 anni passati al fianco di Rupert Friend. Per due volte nominata agli Oscar (The Imitation Game e Orgoglio e Pregiudizio), e per 3 volte ai Golden Globe, lasi è fatta vedere al cinema nel 2018 con Colette e Lo schiaccianoci e i quattro regni., lecon il03 maggio 2019 09:57.

mioalien : Anche keira knightley è di nuovo incinta???? - srnjxx : RT @Bright_Star06: Ieri mi sveglio e apprendo che Sophie Turner si è sposata e anche Jude Law si è sposato. Stamattina scopro che Blake Liv…